Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

STVV kan dit seizoen wel eens de revelatie van de Jupiler Pro League worden. Na een moeilijk vorig seizoen lijkt de club plots een totaal ander gezicht te tonen, en dat valt ook analist Peter Vandenbempt op. "STVV die medekoploper is, verdient een beetje aandacht", stelde hij bij Sporza.

Het succes van de Limburgse ploeg zit volgens Vandenbempt deels in het management en de stabiliteit. Vorig jaar kende STVV een rampjaar met slechts 3 op 18 in de eerste zes wedstrijden, en werden twee trainers vervangen. Dit seizoen heeft de club echter gekozen voor een coach die het DNA van STVV belichaamt: Wouter Vrancken. "Het is geen toeval dat het met Wouter Vrancken – een jongen van de streek – beter loopt", legt de analist uit.

Ook op het veld is het verschil duidelijk. De ploeg staat nu plots mee bovenaan, wat historisch bijzonder is. Vandenbempt haalt aan dat STVV voor het laatst zo hoog stond in de jaren 60 onder Raymond Goethals of tijdens het eerste Play-Off jaar met Guido Brepoels in 2009.

De impact van Wouter Vrancken

Een van de belangrijkste factoren voor dit succes is de betrokkenheid van de fans. De band tussen Vrancken en de streek zorgt voor een extra boost in motivatie en sfeer. "De fans zijn ook mee in het verhaal, ook daar speelt de jongen van de streek zijn rol", aldus Vandenbempt.

Daarnaast lijkt STVV op tactisch en strategisch vlak een duidelijke lijn te volgen. De ploeg speelt geconcentreerd, wint duels en weet efficiënt met kansen om te gaan. Die stabiliteit contrasteert met het chaotische vorige seizoen en kan de basis vormen voor een langdurige positieve reeks.

Vandenbempt besluit dat het best een mooi seizoen kan worden voor Sint-Truiden. "Of het ook tot Play-Off 1 leidt, weten we niet, maar STVV heeft nu al laten zien dat ze dit seizoen voor verrassingen kunnen zorgen."