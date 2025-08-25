OFFICIEEL: KV Mechelen haalt versterking bij Lierse

Maxim Kireev is officieel speler van KV Mechelen. De 21-jarige flankspeler tekent voor vier seizoenen en komt over van Lierse, waar hij sinds 2023 actief was.

Zijn transfer zat eraan te komen, maar nu is het helemaal officieel. Maxim Kireev is sinds maandag een nieuwe speler van KV Mechelen. Dat liet de club zelf weten.

De 21-jarige flankspeler, zoals Malinwa hem noemt, tekende een contract voor vier seizoenen Achter de Kazerne. De Belgische Wit-Rus komt over van Lierse.



Lees ook... KV Mechelen gaat toeslaan op transfermarkt: CPL-middenvelder op komst

Bij Lierse kwam hij in 2023 aan, voordien was Kireev actief bij Anderlecht actief. Hij speelde daar van 2013 tot 2022, tot de Brusselaars hem lieten gaan.

"Ik kijk ernaar uit om terug op het veld te staan. Ik werd enkele maanden terug geopereerd aan de liesstreek. Maar er is licht aan het einde van de tunnel, ik hoop snel op het veld te staan", zegt hij bij de clubmedia.

Sportief Directeur Tom Caluwé laat zich ook uit over de nieuwe aanwinst. "Maxim kan bij ons mooie stappen zetten in zijn ontwikkeling. We verbinden hem niet voor niets voor vier jaar aan onze club. Hij toonde al in 1B dat hij heel wat potentieel heeft. Maxim moet zich nu eerst focussen op wedstrijdfit worden. Eens dat het geval is, zal hij een mooie toevoeging aan onze kern zijn."