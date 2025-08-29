Sleutelspeler vindt niet dat hij vorig seizoen faalde: Kerim Mrabti is glashelder over contractsituatie bij KV Mechelen

De contractsituatie van Kerim Mrabti komt erop neer dat hij nog een jaar vastligt bij KV Mechelen. Met het einde van zijn de transferperiode in zicht lijkt de keuze dus te gaan tussen vertrekken of het contract verlengen.

We vroegen de polyvalente Zweed hoe hij er tegenaan kijkt. "Ik heb nog een contract voor een jaar. Zolang ik een contract heb, zal ik alles geven voor KV Mechelen. De club heeft ook nog de optie om te handelen. Er is een goede communicatie tussen mij en het bestuur, en ook met Tom Caluwé. Ik ben volledig gefocust op KV Mechelen."

Er is totaal geen sprake van muizenissen in zijn hoofd. "Ik denk aan niets anders dan aan KV Mechelen. Als er een voorstel van een andere club komt, zien we wel wat we er mee doen. Voorlopig geniet ik van de samenwerking met de mensen bij Mechelen." Hij heeft op zijn 31ste ook nog geen heimwee, na anderhalf jaar Engeland en vijf jaar België.



Sleutelspeler KVM tevreden met het leven in België

In het voorjaar van 2025 verscheen in de Zweedse media al eens iets over een eventuele terugkeer naar Djurgarden. Dat lijkt momenteel niet aan de orde. "Mijn vrouw en mijn kinderen leven hier ook, dus ik heb niet echt heimwee. Het leven in België is goed en eenvoudig. Ik heb niet het gevoel dat ik terug naar Zweden moet om te voetballen."

Mrabti stuurt zelf dus niet aan op een transfer. "Ik hou er van om in de vakanties terug naar Zweden te gaan, maar ik speel voor een mooie club en heb geen reden om te vertrekken. Bij mijn ploegen in Zweden maakte ik promoties en degradaties mee. In Engeland speelde ik niet al te veel. Na het Covid-jaar waren we quasi allemaal depressief en vond ik met Mechelen een familiale club waar ik de liefde voel."

Mrabti heeft andere mindset in vergelijking met vroeger

Sinds de zomer van 2020 ontpopte Mrabti zich snel tot een sterkhouder bij KV, maar vorig seizoen waren zijn prestaties beduidend minder. "Ik zie vorig seizoen niet als een gefaald seizoen. Sommige jaren zijn beter dan andere jaren. Vroeger was ik als jongere speler meer bezig met te jagen op goals en assists, die mindset is nu anders. Ik wil fun beleven en spelen, zelfs als ik daarvoor in doel moet staan", aldus de polyvalente speler.

Gelet op de duur van zijn contract, lijkt deze transferperiode wel het moment om een beslissing te nemen over een eventueel vertrek. Als Mrabti na de eerste week van september echter nog Malinwa-speler is, is het aannemelijk dat de club werk maakt van een contractverlenging.