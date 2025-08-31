"Morgen extra duiding na dramatische maand augustus": Coucke komt met info nadat fans ontslag van Vandenhaute vragen

Na een turbulente maand augustus bij RSC Anderlecht, waarin de roep om het vertrek van voorzitter Wouter Vandenhaute opnieuw luider werd, heeft mede-eigenaar Marc Coucke aangekondigd dat hij maandag met bijkomende toelichting zal komen richting de achterban.

De Fan Council van Anderlecht heeft zich opnieuw uitgesproken tegen het voorzitterschap van Wouter Vandenhaute. In een open brief aan Mauveavie, de vennootschap achter de club, stelt de raad dat zij “blijven overtuigd dat Wouter geen voorzitter kan blijven.”

Deze herhaalde oproep tot aftreden volgt op een maand waarin sportieve prestaties en interne communicatie onder druk stonden. De brief verwijst expliciet naar het gebrek aan vertrouwen in de huidige leiding en benadrukt dat de club nood heeft aan transparantie en geloofwaardigheid.

De Fan Council stelt dat de situatie niet langer houdbaar is en dat structurele ingrepen noodzakelijk zijn om het vertrouwen van de achterban te herstellen.

Belofte Coucke

Marc Coucke, mede-eigenaar van Anderlecht, heeft via sociale media laten weten dat hij morgen extra duiding zal geven over de situatie binnen de club. Zijn mededeling kan je lezen in de tekst hieronder. Deze aankondiging komt op een moment waarop de druk vanuit supporters en media toeneemt. Coucke erkent de ernst van de situatie en wil duidelijkheid scheppen over de toekomstvisie en het leiderschap binnen de club.

Hoewel de inhoud van zijn toelichting nog niet bekend is, wordt verwacht dat hij zal ingaan op de rol van Vandenhaute, de interne dynamiek binnen de club en de stappen die mogelijk genomen worden om het vertrouwen te herstellen. Het nieuws van Coucke kwam er vlak voor de derby tegen Union SG.

De crisis binnen Anderlecht is niet enkel sportief van aard. De bestuursstructuur en de communicatie naar buiten toe worden door verschillende geledingen binnen de club als problematisch ervaren. De herhaalde oproepen tot verandering wijzen op een diepgeworteld ongenoegen dat zich niet beperkt tot de resultaten op het veld.

De positie van Vandenhaute komt hierdoor steeds meer onder druk te staan. De Fan Council stelt dat zijn voorzitterschap niet langer verenigbaar is met de waarden en verwachtingen van de club. De komende dagen zullen bepalend zijn voor de richting die Anderlecht inslaat.

En nu?

De toelichting van Coucke kan verschillende uitkomsten hebben. Indien hij zich achter Vandenhaute blijft scharen, zal dat mogelijk leiden tot verdere polarisatie binnen de achterban. Indien hij openstaat voor een herstructurering, kan dat het begin zijn van een nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis.

Wat vaststaat is dat de communicatie van morgen cruciaal zal zijn voor de geloofwaardigheid van het bestuur. Supporters verwachten helderheid, verantwoordelijkheid en een duidelijke koers. De clubleiding staat voor een keuze die niet enkel intern, maar ook publiekelijk zal worden beoordeeld.