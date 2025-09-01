Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef"

De crisis bij Anderlecht is compleet. Na de Europese uitschakeling in Athene en de pijnlijke nederlaag tegen Union, staat de club in brand. Vandaag belooft eigenaar Marc Coucke duidelijkheid te scheppen over zijn rol en betrokkenheid, iets waar de fans en analisten met spanning naar uitkijken.

Analist Marc Degryse is alvast benieuwd. “Met deze rampzalige week in het achterhoofd zit ik op het puntje van mijn stoel om te horen wat Coucke vandaag zal vertellen", klinkt het in HLN. “De supporters willen antwoorden, en eerlijk gezegd: ik ook.”

Degryse stelt vooral vragen bij de sportieve koers van de club. “Waar is de defensieve versterking die de ploeg zo nodig had? Waar is de mentaliteitsinjectie? Ik stel mij grote vragen bij de mercato’s van Olivier Renard. Wie neemt daar de verantwoordelijkheid voor?”

Relatie Coucke-Vandenhaute

Ook de gespannen relatie tussen Coucke en voorzitter Wouter Vandenhaute moet volgens Degryse aangepakt worden. “Iedereen weet dat zij niet de beste vrienden zijn. Dat zorgt voor een rem op de stabiliteit van de club. Zoals in een menage: als er achterdocht is tussen twee mensen, loopt het niet.”

Toch waarschuwt Degryse dat niemand mag verwachten dat één verklaring plots de crisis oplost. “Wie denkt dat de problemen bij Anderlecht in één, twee, drie van de baan zijn, is naïef. Er zijn structurele veranderingen nodig om de club weer op de rails te krijgen.”

Het wordt nu uitkijken naar de woorden van Coucke. De fans hopen op meer transparantie én vooral op duidelijke stappen om Anderlecht weer richting rust en succes te loodsen.