Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

Foto: © photonews
Adriano Bertaccini kampt met een blessure aan de knie en werd vanochtend geopereerd. De echte duur van zijn afwezigheid is nu bekend.

De nieuwe doelpuntenmaker van de Mauves blijkt uiteindelijk niet beschikbaar te zijn voor een periode van 6 tot 8 weken, onthult La Dernière Heure. Voor de operatie waren de onderzoeken niet duidelijk over de ernst van de blessure.

De Brusselse club hoopte dat alleen de meniscus geraakt was. Uiteindelijk is er gelukkig voor het team uit de Belgische hoofdstad geen andere blessure vastgesteld.

Bertaccini zal minstens vijf wedstrijden missen

De Belgisch-Italiaanse doelpuntenmaker zal dus niet maandenlang afwezig zijn zoals gevreesd werd. Hij zal uiteindelijk wel zeker vijf wedstrijden van de Mauves missen.

Bertaccini zal waarschijnlijk niet deelnemen aan de wedstrijden tegen KRC Genk, Antwerp, OH Leuven, Standard en Sint-Truiden. Geen clasico of hereniging met zijn voormalige club voorlopig.

Hij zou op zijn vroegst op 25 oktober terug kunnen zijn voor de wedstrijd van Anderlecht in Charleroi. Als hij op dat moment nog niet beschikbaar is, kan hij ofwel op 1 november tegen KV Mechelen weer op het veld staan, of in het slechtste geval op 8 november tegen Club Brugge.

