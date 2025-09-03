Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht
Foto: © photonews
KRC Genk won afgelopen weekend met 3-2 van Zulte Waregem. Het eindigde die wedstrijd wel met tien na rood voor Sadick. Nu is er wel goed nieuws gekomen over de zaak, want de speler zal niet geschorst worden.

Sadick veroorzaakte een strafschopovertreding en pakte daarbij ook rood voor Genk. "Wanneer we met een speler minder komen te staan, moet je een beslissing nemen. Wij zijn Genk en ook met een speler minder kunnen we wedstrijden winnen", klonk het bij coach Fink achteraf.

Geen schorsing voor Sadick van Genk

Het Bondsparket deed een schorsingsvoorstel van één speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro voor Mujaid Sadick. Genk ging daar niet mee akkoord, waardoor de zaak moest voorkomen voor het Disciplinair Comité.

Daar oordeelde dat Comité dat een rode kaart misschien overdreven was voor de fout die Sadick maakte, omdat hij eerst de bal probeerde te spelen voor hij de duw gaf.

Speelgerechtigd tegen Anderlecht

Als je voor de bal gaat bij een strafschopfout, dan mag je niet meer dubbel gestraft worden. En dus zou de rode kaart misschien niet gegeven mogen worden. Reden genoeg om volgens Het Belang van Limburg het bij de uitsluiting te houden.

Er komt geen speeldag schorsing en dus kan de speler van Genk na het interlandreces gewoon meespelen in de topper tegen RSC Anderlecht.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Mujaid Sadick Aliu

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

