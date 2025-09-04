Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"
Bij Anderlecht blijft de onrust aanhouden. Na de verkoop van Kasper Dolberg en de inkomende mercato die niet bracht wat ervan verwacht werd, vragen steeds meer supporters zich af waar de club naartoe gaat.

Marc Coucke verdween eerder uit beeld na felle kritiek, terwijl Wouter Vandenhaute als voorzitter sindsdien de wind van voren krijgt. Het spandoek 'Wouter Buiten' is alomtegenwoordig in het Lotto Park.

In de podcast Café Constant spaarde Michel Wuyts de huidige clubleiding niet. “Er is een zeer ongelukkige situatie gecreëerd door twee figuren die voor de functie die ze nu bekleden niet geschikt zijn”, zei hij. Volgens de wielercommentator ontbreekt het Marc Coucke volledig aan sportieve feeling, ook al pompte hij miljoenen in de club.

Wuyts ziet bij Coucke geen enkel spoor van visie. “Hij heeft nooit de juiste sportieve lijnen uitgezet om een club als Anderlecht te leiden. Geld uitgeven is één ding, de juiste keuzes maken een ander. Daar ontbreekt het hem gewoon aan.”

Vandenhaute niet genoeg kwaliteiten

Ook Wouter Vandenhaute kreeg een harde veeg uit de pan. “Hij denkt dat hij feeling heeft omdat hij succesvol was in het wielrennen. Dat wil hij graag over zichzelf horen. Maar ik twijfel of hij de competenties heeft om een voetbalclub te leiden”, aldus Wuyts. Volgens hem vergt voetbal andere kwaliteiten, zoals leiderschap en uitstraling. “En dat charisma ontbreekt. Hij heeft er evenveel van als een bladluis in de herfst.”

De kritiek van Wuyts raakt een gevoelige snaar. Paars-wit zit na de verkoop van Dolberg sportief met een groot vraagteken in de aanval en moet hopen dat Luis Vázquez of een last-minute transfer de leegte kan opvullen. Ondertussen blijven de supporters roepen om transparantie en leiderschap dat wel geloofwaardig oogt.

7 reacties
