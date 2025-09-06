Ambitieuze JPL-club haalt versterking op in Zwitserland

Charleroi zet in op jeugd en Europese ervaring met de komst van Lewin Blum. De Zwitserse vleugelverdediger, uitgeleend door Young Boys uit Bern, versterkt de rechterflank.

Charleroi wilde versterking aan de rechterkant van de verdediging, een positie waar Kevin Van Den Kerkhof tot nu toe weinig concurrentie had. Jeremy Pétris is naar Watford in The Championship vertrokken.

Charleroi vindt oplossing in Zwitserland met Lewin Blum

De Zebra's hebben in Zwitserland de oplossing gevonden. Er is een akkoord gesloten met Young Boys uit Bern om Lewin Blum op huurbasis aan te trekken, met een aankoopoptie.

De 24-jarige linksback, opgeleid in Bern, heeft 138 officiële wedstrijden gespeeld bij zijn opleidingsclub. Hij komt naar de Pro League met een solide ervaring en een reputatie als betrouwbare speler.

Le Sporting de Charleroi est heureux d’annoncer l’arrivée de l’arrière droit suisse Lewin Blum en provenance des Young Boys de Berne, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. ✍️🇨🇭



👉 https://t.co/HrhGsW6Iyi#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/nKwCbRN1Oc — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) September 6, 2025

Vorig seizoen speelde Blum in de Champions League tegen teams als Barcelona, Inter en Atalanta. Sinds zijn professionele debuut heeft hij drie doelpunten gemaakt en zeventien beslissende passes gegeven.

Gewaardeerd op drie miljoen euro door Transfermarkt vertegenwoordigt Blum een mooie kans voor Charleroi. Hij zal Van Den Kerkhof moeten overtreffen en zich moeten bewijzen om een plek te veroveren in de basiself.