Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

Hoe zou het nog zijn met Jonathan Legear? Wel, hij laat af en toe wel eens van zich horen met een mening over het Belgische voetbal.

Jonathan Legear is inmiddels zelf uitgevoetbald, maar kan de prestaties van de smaakmakers op de Belgische voetbalvelden best waarderen. Zo is hij onder de indruk van Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken. Zijn eigen verleden bij Anderlecht verhindert Legear niet om met complimenten te strooien naar de sterkhouder van blauw-zwart.

Vanaken neemt al jarenlang Club Brugge op sleeptouw als spelmaker en heeft op zijn 33ste een contract tot 2027. Hij heeft nooit de stap naar een buitenlandse competitie gezet en dat zal er nu allicht ook niet meer van komen. Legear begrijpt niet hoe het komt dat een speler met zo'n kwaliteiten nooit in het buitenland kon voetballen.



Vanaken goed genoeg voor topcompetitie?

Dit standpunt brengt de ex-speler van onder andere Anderlecht, Standard en STVV naar voren bij Sudpresse. Hij kruipt in het hoofd van de scouts van mooie clubs uit pakweg Spanje, Duitsland en Engeland. "Vanaken zou altijd op mijn lijstje staan. Altijd!" Legear vindt Vanaken dus zeker goed genoeg om interesse te wekken uit een topcompetitie.

Legear vindt dat Vanaken met zijn vista keer op keer het verschil maakt. "Hij is intelligent, heeft goede looplijnen, scoort en hij leest het spel sneller dan anderen. Voor mij kan hij zich staande houden in eender welke Europese competitie." Daar horen dus ook hoog aangeschreven competities zoals de Premier League, Bundesliga en La Liga bij.

West Ham deed bod op Vanaken in 2022

Vanaken kwam wellicht het dichtst bij een vertrek uit Brugge in 2022. West Ham United deed drie jaar geleden een bod op hem. Club Brugge weigerde dit voorstel echter en daarna heeft een transfer nooit echt meer op til gestaan.