Ex-speler Kortrijk en Charleroi ontvluchtte Kazachstan voor... Vietnam: "Er wordt veel geld betaald"
Foto: © photonews

David Henen, voormalig speler van Charleroi en Kortrijk, beleeft momenteel een gouden periode in Vietnam. De 29-jarige aanvaller verdedigt sinds deze zomer de kleuren van Da Nang Club, waar hij het nummer 10-shirt draagt en meteen veel verantwoordelijkheid kreeg.

“Ik ben een geweldige avontuur begonnen, het clubhuis en de stranden hier helpen enorm om me goed te voelen”, vertelde hij vanuit Vietnam aan LDH.

Henen kent echter ook moeilijke momenten. Enkele maanden geleden verkeerde hij bij Tobol Kostanay in Kazachstan in een mentale dip. “Ik zat in een echte mentale storm daar. Gelukkig ben ik nu in het paradijs aangekomen in Vietnam”, zegt hij. Ondanks de problemen scoorde hij in Kazachstan vijf keer en gaf hij zeven assists in dertig wedstrijden.

De transfer naar Vietnam kwam er mede door financiële overwegingen. Henen kreeg aanbiedingen uit Roemenië, Turkije, Polen en zelfs uit Ligue 2 en de Eredivisie, maar deze konden niet tippen aan zijn salariseisen. “Ik ben geen 25 meer. Toen werd ik in contact gebracht met de president van Da Nang, die een mooi project voorstelde.”

Veel geld

Het voetbal in Vietnam is volgens Henen anders dan in België, maar toch uitdagend. “Het is een technisch en snel kampioenschap, met veel Braziliaanse spelers die een Zuid-Amerikaanse stijl brengen. Het zal steeds aantrekkelijker worden voor grote spelers, er wordt veel geld betaald.”

Henen blikt ook terug op zijn tijd in Kazachstan. De eerste seizoenshelft verliep goed, maar een rugblessure en het moeilijke leven in Kostanay maakten het zwaar. “De stad is niet mooi, ik woonde alleen, mijn vrouw en kinderen waren er niet. Mijn dagen bestonden uit trainen en terug naar huis gaan, heel eentonig.”

Om mentaal te overleven schakelde Henen een coach in. “Het clubmanagement zette me enorm onder druk, maar ik heb volgehouden. Uiteindelijk vonden we een akkoord en verdien ik nu in Vietnam hetzelfde als in Kazachstan. Iedereen wint daarbij.”

