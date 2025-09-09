Marc Coucke had er wel degelijk een bedoeling mee: dit is waarom hij en Michael Verschueren samen verschijnen

Tijdens de interland van de Rode Duivels tegen Kazachstan zat Anderlecht-eigenaar Marc Coucke opvallend in de eretribune naast Michael Verschueren. Zijn outfit in paars-wit onderstreepte nogmaals zijn boodschap na het vertrek van Wouter Vandenhaute: "De toekomst is mauve."

De ontmoeting was geen toeval. Al voor het ontslag van Vandenhaute was afgesproken dat Coucke en Verschueren elkaar zouden zien. Dat ze dit publiekelijk deden, was een bewuste keuze om een signaal uit te sturen richting fans én achterban, schrijft HLN.

Het was niet de eerste keer dat Coucke met non-verbale communicatie een boodschap gaf. Bij de bekerfinale tegen Antwerp nodigde hij Verschueren al uit voor een bestuurslunch in het Atomium. De twee verschenen toen samen voor het oog van de supporters.

Verschueren geniet nog steeds een sterke band met de Anderlecht-fans, mede dankzij de erfenis van zijn vader Michel. Hij werkte zelf tussen 2018 en 2020 onder Coucke, maar verdween na de komst van Vandenhaute uit beeld. Uiteindelijk verkocht hij zijn aandelen en stapte hij uit de raad van bestuur.

Verschueren niet blij met Renard

Zijn vertrek kwam er deels uit onvrede over het beleid van Vandenhaute. Vooral de komst van sportief directeur Olivier Renard, genoemd in operatie Propere Handen, stootte hem tegen de borst. Voor Verschueren was dat de reden om niet langer aanwezig te zijn op thuiswedstrijden.

Met hun hernieuwde samenwerking lijken Coucke en Verschueren zich opnieuw naar elkaar toe te bewegen. Voor de fans wordt Verschueren gezien als een man met onvervalst Anderlecht-DNA, terwijl Coucke met zijn publieke gestes duidelijk maakt dat hij de oppositie tegen Vandenhaute heeft omarmd.