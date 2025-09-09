"Sterk, doelgericht en met een bewezen track record": OH Leuven klopt zich op de borst

Op de laatste dag van de transferperiode heeft OH Leuven nog een extra aanvallende versterking beet. Niemand minder dan Sory Kaba keerde terug naar Den Dreef. De speler komt over van Las Palmas.

"Sory Kaba is een 30-jarige aanvaller die in het seizoen ’21-’22 al het shirt van OH Leuven droeg. In 29 wedstrijden scoorde Kaba twaalf doelpunten en gaf hij drie assists. Kaba werd voor één seizoen gehuurd van FC Midtjylland."

"Voor de Deense topclub kwam Kaba 110 keer in actie, waarin hij 27 doelpunten scoorde en zestien assists gaf. Na zijn periode bij OH Leuven werd de aanvaller verhuurd aan Cardiff City. Bij de club uit de Championship scoorde Kaba acht doelpunten in zeventien wedstrijden", aldus OH Leuven op haar webstek.

"I want to score goals. I want to help te team."



Daarna trok hij naar Las Palmas, maar daar kon hij nooit helemaal doorbreken. Vorig seizoen werd hij al eens uitgeleend aan FC Elche, dit seizoen komt hij definitief over naar OH Leuven. Hij tekende een contract van één seizoen, met een optie op een extra jaar.

Technisch directeur in de wolken met komst Sory Kaba

Technisch Directeur Gyorgy Csepregi is tevreden om de transferperiode af te sluiten met nog een extra aanvaller: “We zijn erg blij dat we Sory Kaba nog hebben kunnen binnenhalen. Hij kent de club en wilde heel graag terugkomen naar OH Leuven."

"Zijn profiel past perfect binnen het Belgische voetbal: sterk, doelgericht en met een bewezen track record. Hij is een spits die makkelijk scoort, een wedstrijd kan doen kantelen en voor extra gevaar kan zorgen. Bovendien heeft hij veel ervaring waarmee hij onze jonge spelers kan helpen ontwikkelen", klinkt het.