Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

Philippe Clément heeft duidelijkheid geschept over zijn toekomst na alle speculaties rond Anderlecht. Na zijn vertrek bij Rangers in februari 2025 bleef de Belgische coach zonder club en werd hij even in verband gebracht met de Brusselse ploeg, nadat David Hubert was ontslagen.

Het scenario intrigeerde velen: de naam van Clément circuleerde, maar uiteindelijk werd Besnik Hasi aangesteld op de paarse bank. Clément zelf wilde niet langer zwijgen en nam het op in de podcast De Klokke.

“Trainer worden van Anderlecht zal nooit een optie voor mij zijn", stelde de voormalig Brugse coach. Hij benadrukte dat zijn jaren bij Club Brugge hem trouw hebben gemaakt aan de kleuren van blauw-zwart. “Na zestien jaar bij Club Brugge kan ik me niet voorstellen ooit naar Anderlecht te gaan.”

Terugkeer naar Club Brugge

Tegelijk liet Clément een deur open voor een mogelijke terugkeer naar zijn oude club. “Ik zie mezelf wel ooit terugkeren naar Club Brugge, maar ik weet nog niet in welke rol dat zal zijn", aldus de coach, die trouw blijft aan zijn roots.

Met zijn uitspraken maakt Clément duidelijk dat Anderlecht geen kans maakt op zijn diensten, maar dat de band met Club Brugge nog altijd sterk is. Zijn prioriteit ligt duidelijk bij de club waar hij zijn hart aan verloor.

Voor de fans van Club Brugge is het een geruststelling: Philippe Clément sluit de deur voor de grote rivaal, maar houdt een optie open voor een terugkeer op termijn, in welke vorm dan ook.