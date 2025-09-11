Geen paniek bij deze speler Jupiler Pro League: "We gaan nog mooie sprong maken in het klassement"

Zulte Waregem speelde dit seizoen al een paar goede wedstrijden, maar het kon enkel op bezoek bij RSC Anderlecht winnen voorlopig. Met 4 op 18 bengelen ze op een voorlaatste plaats, maar van paniek is nog geen sprake.

Zulte Waregem weet wat er moet gebeuren dit weekend tegen OH Leuven: winnen. Op die manier zouden ze onderaan wat weg kunnen komen, want na een 4 op 18 staan ze voorlaatste.

Zulte Waregem heeft punten nodig

Tegen KV Mechelen werd in extremis een punt gepakt, op Anderlecht werd in extremis een driepunter gepakt. Het had dus nog slechter kunnen gaan.

In Genk werden geen punten gesprokkeld, al had dat dan weer gekund. De 22-jarige Nikola Mituljikic debuteerde vlak voor de interlandbreak en wil er ook de komende weken meer dan staan bij Essevee.

Sprong maken in het klassement

De 22-jarige Mituljikic maakte de overstap van OFK Belgrado in eigen land. Mituljikic heeft zijn handtekening gezet onder een overeenkomst voor drie seizoenen in de Elindus Arena. "Het is de eerste keer dat ik in het buitenland speel. Op voetbalvlak zit alles snor. Ik vind het leuk dat iedereen wat aan elkaar gewaagd is. In Servië is het niveauverschil tussen de topploegen en de degradatiekandidaten groot."

En hij ging verder in Het Nieuwsblad: "We staan nu voorlaatste, maar we gaan ongetwijfeld nog een mooie sprong maken in het klassement. Daar ben ik zeker van, want we werken er hard voor."