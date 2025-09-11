Jan-Carlo Simic heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans na grote transfer

Jan-Carlo Simic ruilt Anderlecht in voor Al-Ittihad. Sportief een stap terug, maar financieel een klapper: de Serviër gaat 5,5 miljoen per jaar verdienen, Anderlecht vangt 21 miljoen.

Het avontuur van Jan-Carlo Simic bij Anderlecht zit er helemaal op. De centrale verdediger maakt de overstap naar het Saudische Al-Ittihad.

Op sportief vlak geen interessante move, maar op financieel vlak gaat de Serviër er serieus op vooruit. Hij zou zo'n 5,5 miljoen euro per jaar kunnen verdienen.



Dat terwijl Anderlecht in totaal zo'n 21 miljoen euro kan vangen. Dat is veel meer dan de 12 miljoen euro die het voor ogen had. Uiteindelijk lijken alle partijen blij te zijn met deze deal.

Jan-Carlo Simic neemt afscheid van de fans

Simic besloot om zich nog een laatste keer tot de fans te richten met een afscheidsbericht. Dat deed hij op de sociale media van de club. "Het is tijd om afscheid te nemen."

"Ik wou nog even dankjewel zeggen. Bedankt aan iedereen in en rond Anderlecht. Ik heb van elke seconde in het Lott Park genoten. Jullie lieten me welkom voelen. Vanaf dag één voelde ik me hier thuis. Jullie zullen altijd deel uitmaken van mijn verhaal. Ik zal m’n tijd hier altijd blijven herinneren. Nogmaals bedankt. Hopelijk zie ik jullie op een dag weer terug", zei Simic.