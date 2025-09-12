De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

Vincent Euvrard zal zijn eerste wedstrijd thuis als coach van Standard beleven, vrijdagavond tegen Mechelen. Hij zou mogelijk zonder Josué Homawoo moeten doen en enkele kleine aanpassingen in zijn basiselftal moeten maken.

Vincent Euvrard speelt zijn eerste thuismatch met Standard komende vrijdag tegen KV Mechelen. Tijdens deze wedstrijd zou de nieuwe coach van Standard enkele aanpassingen kunnen doorvoeren ten opzichte van het begin van het seizoen onder leiding van Mircea Rednic.

In doel zal er geen verrassing zijn. Euvrard sprak woensdag tijdens de persconferentie over de zaak van Matthieu Epolo en bevestigde zijn basisplaats. Door een blessure van Ibe Hautekiet zou hij moeten wijzigen in het duo Ibe Hautekiet - Daan Dierckx in het centrum van de verdediging. Als Ibe Hautekiet niet kan spelen, zou Ibrahim Karamoko kunnen starten.



Een eerste basisplaats voor Mohamed El Hankouri?

Op de flanken lijkt Marlon Fossey een zekerheid aan de rechterkant, terwijl er onzekerheid heerst aan de linkerkant, aangezien drie spelers kunnen starten: Henry Lawrence, Alexandro Calut, maar ook Tobias Mohr, die op deze positie werd opgesteld in een oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard en zijn eerste basisplaats bij Standard zou kunnen meemaken als linkervleugelverdediger, een positie die hij eerder in zijn carrière al bekleedde. Boli Bolingoli is geblesseerd en lijkt last te hebben van een liesblessure.

Op het middenveld lijkt het duo Marco Ilaimaharitra - Casper Nielsen behouden te blijven, ook al speelt de Deen nog niet op zijn best. Tegen Fortuna Sittard speelde Mohamed El Hankouri als nummer 10, een positie die hij zou kunnen heroveren voor zijn eerste basisplaats. Dit zou Nayel Mehssatou op de bank laten, tenzij hij de plek van Nielsen op het middenveld inneemt.

Op de vleugels lijkt Rafiki Saïd een zekerheid aan de linkerkant, terwijl de rechterkant afhangt van de basisplaats van Tobias Mohr in de verdediging. De Duitser zou op de rechtervleugel kunnen spelen, evenals Adnane Abid of Dennis Ayensa, die terugkeert van een blessure, maar niet zou kunnen concurreren voor de positie van spits die is toegewezen aan Thomas Henry. Vincent Euvrard heeft dus op meerdere posities keuzes te over.

Vermoedelijke opstelling van Standard tegen KV Mechelen: Epolo - Lawrence, Karamoko, Dierckx, Fossey - Ilaimaharitra, Nielsen - Saïd, El Hankouri, Mohr - Henry.