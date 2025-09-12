De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Euvrard zal zijn eerste wedstrijd thuis als coach van Standard beleven, vrijdagavond tegen Mechelen. Hij zou mogelijk zonder Josué Homawoo moeten doen en enkele kleine aanpassingen in zijn basiselftal moeten maken.

Vincent Euvrard speelt zijn eerste thuismatch met Standard komende vrijdag tegen KV Mechelen. Tijdens deze wedstrijd zou de nieuwe coach van Standard enkele aanpassingen kunnen doorvoeren ten opzichte van het begin van het seizoen onder leiding van Mircea Rednic.

In doel zal er geen verrassing zijn. Euvrard sprak woensdag tijdens de persconferentie over de zaak van Matthieu Epolo en bevestigde zijn basisplaats. Door een blessure van Ibe Hautekiet zou hij moeten wijzigen in het duo Ibe Hautekiet - Daan Dierckx in het centrum van de verdediging. Als Ibe Hautekiet niet kan spelen, zou Ibrahim Karamoko kunnen starten.

Lees ook... Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

Een eerste basisplaats voor Mohamed El Hankouri?

Op de flanken lijkt Marlon Fossey een zekerheid aan de rechterkant, terwijl er onzekerheid heerst aan de linkerkant, aangezien drie spelers kunnen starten: Henry Lawrence, Alexandro Calut, maar ook Tobias Mohr, die op deze positie werd opgesteld in een oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard en zijn eerste basisplaats bij Standard zou kunnen meemaken als linkervleugelverdediger, een positie die hij eerder in zijn carrière al bekleedde. Boli Bolingoli is geblesseerd en lijkt last te hebben van een liesblessure.

Op het middenveld lijkt het duo Marco Ilaimaharitra - Casper Nielsen behouden te blijven, ook al speelt de Deen nog niet op zijn best. Tegen Fortuna Sittard speelde Mohamed El Hankouri als nummer 10, een positie die hij zou kunnen heroveren voor zijn eerste basisplaats. Dit zou Nayel Mehssatou op de bank laten, tenzij hij de plek van Nielsen op het middenveld inneemt.

Op de vleugels lijkt Rafiki Saïd een zekerheid aan de linkerkant, terwijl de rechterkant afhangt van de basisplaats van Tobias Mohr in de verdediging. De Duitser zou op de rechtervleugel kunnen spelen, evenals Adnane Abid of Dennis Ayensa, die terugkeert van een blessure, maar niet zou kunnen concurreren voor de positie van spits die is toegewezen aan Thomas Henry. Vincent Euvrard heeft dus op meerdere posities keuzes te over.

Vermoedelijke opstelling van Standard tegen KV Mechelen: Epolo - Lawrence, Karamoko, Dierckx, Fossey - Ilaimaharitra, Nielsen - Saïd, El Hankouri, Mohr - Henry.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
KV Mechelen
Vincent Euvrard

Meer nieuws

Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

13:00
LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

10:45
Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

09:00
Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

14:20
Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

13:44
Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

14:00
Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen

Standard-trainer Euvrard neemt het woord titel in de mond: zo reageert volgende tegenstander KV Mechelen

07:20
CPL: Fiere leider Beveren gaat op zoek naar nieuwe zege tegen rode lantaarn

CPL: Fiere leider Beveren gaat op zoek naar nieuwe zege tegen rode lantaarn

13:50
Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard"

Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard"

12:20
1
RWDM maakt jacht op eerste thuiszege: "Moeten de overwinning pakken"

RWDM maakt jacht op eerste thuiszege: "Moeten de overwinning pakken"

13:40
Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

13:30
Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

13:10
Dan toch geen transfer voor voormalig toptalent van Racing Genk en Antwerp

Dan toch geen transfer voor voormalig toptalent van Racing Genk en Antwerp

12:40
Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy"

Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy"

12:00
3
Belangrijke speler Anderlecht heel eerlijk over zijn toekomst

Belangrijke speler Anderlecht heel eerlijk over zijn toekomst

11:40
BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

11:00
3
Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

10:30
7
DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast

DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast

10:00
3
Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

10:50
1
Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?

Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?

09:40
5
"We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk

"We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk

09:20
3
Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets?

Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets?

08:40
14
Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard Interview

Vincent Euvrard kan al opvallende keuze maken bij Standard

18:00
1
Champions League komt dichterbij: groot verschil tussen Union en Club Brugge

Champions League komt dichterbij: groot verschil tussen Union en Club Brugge

08:20
Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren

Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren

08:00
4
Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen Interview

Na de vele inkomende en uitgaande transfers: van deze aanwinst heeft KV Mechelen echt torenhoge verwachtingen

17:30
2
Dit zijn de scheidsrechters voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League

Dit zijn de scheidsrechters voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League

06:30
3
Mechelen heeft verrassende zet gedaan op transfermarkt: Vanderbiest geeft verklaring en vergelijkt met ex-Antwerp-speler Interview

Mechelen heeft verrassende zet gedaan op transfermarkt: Vanderbiest geeft verklaring en vergelijkt met ex-Antwerp-speler

20:30
Mircea Rednic bijt van zich af na ontslag bij Standard: "Ik ben geen marionet"

Mircea Rednic bijt van zich af na ontslag bij Standard: "Ik ben geen marionet"

21:20
4
Speler Tottenham gelinkt aan pornoactrice met bizar record: vriendin ziedend, voetbalfans gaan helemaal los De derde helft

Speler Tottenham gelinkt aan pornoactrice met bizar record: vriendin ziedend, voetbalfans gaan helemaal los

07:40
Kan RSCA Futures stunten in thuisduel tegen Beerschot?

Kan RSCA Futures stunten in thuisduel tegen Beerschot?

07:00
Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd

Opvallend: Italiaanse doelman gaat comeback maken op 83(!)-jarige leeftijd

23:00
Hier zal de finale van de Champions League plaatsvinden in 2027!

Hier zal de finale van de Champions League plaatsvinden in 2027!

22:30
Union stelt nieuw complex voor: "Alles wat we nodig hebben voor zwaar seizoen"

Union stelt nieuw complex voor: "Alles wat we nodig hebben voor zwaar seizoen"

22:00
4
Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom

Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom

20:40
17
Na twee jaar vol blessureleed is hij meteen steunpilaar in ons land

Na twee jaar vol blessureleed is hij meteen steunpilaar in ons land

21:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Dit zijn de scheidsrechters voor de zevende speeldag in de Jupiler Pro League Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron? George McFly George McFly over Standard - KV Mechelen: - Jasperd Jasperd over Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy" Jeezlouise Jeezlouise over Vanzeir en KAA Gent: een huwelijk dat sneller kraakt dan verwacht, dit is waarom ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren 1872 1872 over DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast Alex1898 Alex1898 over Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard" pief pief over "We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk. Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved