Geen Nilson Angulo tegen Racing Genk, maar ook tweemaal positief nieuws "Zij staan dicht bij een terugkeer"

Voorafgaand aan de partij tegen Racing Genk werpt Besnik Hasi nog eens een blik op de situatie binnen zijn spelerskern. Zo zal onder meer Nilson Angulo door een schorsing de partij moeten missen.

Een internationale pauze die verstoord werd door het vertrek van Wouter Vandenhaute, verschillende spelers die vertrokken naar de nationale ploeg: Besnik Hasi droomde van betere omstandigheden om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen Racing Genk.

De week werd met name gekenmerkt door het plotselinge vertrek van Jan-Carlo Simic: "Ik heb lange tijd in Saoedi-Arabië gewerkt. Ik weet dus dat hun grote clubs in staat zijn om bedragen uit te geven die niet realistisch zijn. Zowel Jan-Carlo als Anderlecht konden deze kans niet laten liggen. Het is jammer, want ik kon goed met hem opschieten. De dag voor zijn vertrek had ik nog met hem gesproken om hem te vertellen hoe hij kon verbeteren," legt Hasi uit, geciteerd door La Dernière Heure.

Anderlecht heeft geanticipeerd door de Serviër Mihajlo Ilić aan te trekken. Maar hij is nog niet beschikbaar: "Hij is nog niet speelgerechtigd omdat hij niet uit de Europese Unie komt. Hij kan zelfs nog niet met ons meetrainen."

De puzzel valt langzaam in elkaar

Yasin Özcan heeft 90 minuten gespeeld met de Turkse U21. "Hij is meer klaar dan een tijd geleden." Hasi heeft ook verteld over Moussa N'Diaye: "Hij is terug maar heeft het nog steeds erg lastig na het overlijden van zijn broer. We doen er alles aan om hem te steunen." De afgelopen dagen waren positiever voor Killian Sardella en Ilay Camara, die binnenkort meer opties zullen bieden aan Hasi: "Ze staan op het punt terug te keren."

Waar Anderlecht wel rekening mee zal moeten houden, is de schorsingen van Nilson Angulo en Nathan Saliba. Zij pakten allebei rood (twee keer geel) in de derby tegen Union en zullen vanop de tribunes moeten toekijken. Hoe Hasi de twee zal vervangen, is nog niet duidelijk.