Luis Vazquez titularis? Besnik Hasi denkt ook aan twee andere opties: "Zij kunnen spelen als valse nummer negen"
Op vrijdag sprak Besnik Hasi met de pers voorafgaand aan de partij tegen Racing Genk van komende zondag. Hij sprak onder meer over de spitspositie nu Kasper Dolberg de club heeft verlaten voor een terugkeer naar Ajax.

De nederlaag tegen Union, het ontslag van Wouter Vandenhaute, het vertrek van Kasper Dolberg, het verrassende bod van Saoedi-Arabië voor Jan-Carlo Simic: het waren hectische weken voor Besnik Hasi en Anderlecht.

Tijdens zijn persconferentie voor de wedstrijd van zondag tegen Racing Genk blikt hij terug op de voorbije maanden: "Het was een laneg en moeilijke mercato omdat veel spelers wilden vertrekken. We zijn erin geslaagd om veel spelers aan te trekken, jonge profielen die de club in de toekomst kunnen helpen. Zoals de hele club dacht ook ik dat Dolberg zou blijven, maar toen Ajax aan het einde van de transferperiode kwam, wilde hij weg en konden we zijn vertrek niet tegenhouden. Natuurlijk had ik graag gezien dat hij bleef."

Vazquez titularis?

De positie van de nummer negen roept dus veel vragen op: "Naast Vazquez, in afwachting van de terugkeer van Bertaccini, hebben we ook Thorgan en Mario Stroeykens die als valse nummer 9 kunnen spelen. De jongeren Cvetkovic, Dao of Kanaté? We moeten ervoor zorgen dat we niet te veel druk op hen leggen," legt hij uit, aangehaald door SudInfo.

Het niet opstellen van Vazquez zou een harde klap zijn voor de speler, al lijkt hij toch gewoon te zullen starten: "Voor hem is dit het moment om zijn kwaliteiten te laten zien. Hij werkt hard en verdient dat beetje geluk dat hem ontbreekt. Als zijn doelpunt bij Union bijvoorbeeld was goedgekeurd, had dat hem kunnen helpen. De grootste fout zou zijn om hem te blijven vergelijken met Dolberg. Hij is een ander type speler en met hem moeten we anders spelen."

Op het ontslag van Wouter Vandenhaute wou Hasi niet ingaan: "Ik geef de voorkeur aan praten over het sportieve en de wedstrijd tegen Genk. Ik kan u verzekeren dat dit geen gevoel van onveiligheid op Neerpede creëert. De reactie van de supporters? De spelers hebben veel met hen gesproken na de wedstrijd tegen Union. We weten dat we thuis tegen Genk moeten reageren, ook al is het een sterke tegenstander. We zullen er klaar voor zijn."

Anderlecht
Besnik Hasi

