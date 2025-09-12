Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"
Foto: © photonews

Antwerp kijkt komend weekend in de ogen van KAA Gent. Coach Stef Wils kijkt voorafgaand aan die wedstrijd nog eens terug op de transferzomer van het stamnummer één.

Zoals we het de voorbije mercato's wel vaker zagen, heeft Antwerp ook deze zomer voor heel wat miljoenen aan spelers verkocht. Onder meer Mahamadou Doumbia bracht heel wat geld in het laatje, al is zijn sportieve nalatenschap ook groot.

Coach Stef Wils kijkt in de aanloop naar het duel van Antwerp tegen KAA Gent nog eens terug op de transferzomer van zijn club. "Voor Antwerp is dit een goede mercato geweest", valt te lezen bij Het Nieuwsblad.

Wils was niet bepaald verrast door het vertrek van Doumbia naar Al-Ittihad: "We wisten dat dit kon gebeuren. Als coach hoop je iedereen aan boord te houden, maar er zijn altijd jongens die de aandacht trekken van andere clubs."

Vervanger met ervaring in Ligue 1

Met Mahamadou Diawara kwam er wel een vervanger die het klappen van de zweep kent. “Diawara heeft ervaring in de Ligue 1. Ik denk dat dat geen slechte competitie is. Hij sloot begin deze week aan en liet meteen een goeie indruk achter. Die jongen is hier met een visie en toonde meteen zijn kwaliteiten", aldus Wils.

Of Diawara meteen in de basis zal staan, valt nog af te wachten. Hoe dan ook zijn het grote schoenen om te vullen want Doumbia had zich in sneltempo opgewerkt tot absolute sterkhouder bij Antwerp en zette die lijn verder onder Stef Wils.

