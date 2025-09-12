Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

Terwijl Josué Homawoo zeer onzeker blijft, raakte Ibe Hautekiet deze week geblesseerd tijdens de training en zo zal hij niet beschikbaar zijn voor de wedstrijd tegen KV Mechelen.

Op vrijdagavond zal Vincent Euvrard voor het eerst optreden op Sclessin sinds zijn aantreden als coach van Standard. Na drie opeenvolgende nederlagen zullen de Rouches moeten winnen van Mechelen om niet verder te verzinken in twijfel.

Voor deze wedstrijd recupereert Euvrard de diensten van Dennis Ayensa, die zonder problemen is teruggekeerd naar de training en die plaats zou moeten nemen op de bank. Voor Timothée Nkada, die zich in de eindfase van zijn revalidatie bevindt, zal het waarschijnlijk nog wat te vroeg zijn.



Lees ook... LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

Hautekiet geblesseerd, Karamoko in de basis?

In de verdediging is er onzekerheid rond Josué Homawoo. Na een blessure op het uur tegen Leuven is de Togolees nog niet voor 100% fit, maar hij dingt toch mee naar een plek in de basiself.

Zijn aanwezigheid zou goed nieuws zijn voor Vincent Euvrard, die deze week Ibe Hautekiet verloor door een blessure op training. Van de drie centrale verdedigers die tot nu toe zijn gebruikt dit seizoen, is alleen Daan Dierckx momenteel volledig operationeel.

Als Josué Homawoo op de bank zou moeten beginnen, zou de plek naast Daan Dierckx gaan naar Ibrahim Karamoko, die met enige tevredenheid als centrale verdediger werd getest tegen Fortuna Sittard. Het zou dus een experimentele oplossing zijn in de achterhoede van de Rouches om Mechelen te bekampen.