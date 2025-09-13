Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen"

Georges-Louis Bouchez heeft zich positief uitgelaten over DAZN, die de rechten van de Jupiler Pro League bezit. De voorzitter van Francs Borains roept op om het platform te steunen.

Als voorzitter van Francs Borains heeft Georges-Louis Bouchez (MR) ervoor gekozen om een standpunt in te nemen in het debat dat de Belgische supporters al een poos bezighoudt. Het gaat om streamingdienst DAZN, dat nu ook de Beker van België zal uitzenden en de rechten heeft voor de Pro League en de Challenger Pro League.

Velen bekritiseren de als te hoog beschouwde prijzen en vooral het onvermogen om de wedstrijden op hun televisie te bekijken. Ze moeten gebruikmaken van de DAZN-applicatie, wat frustratie en kritiek opwekt. Maar Bouchez verdedigt het platform in La Dernière Heure.

"Ik vind dat wat de operatoren doen niet juist is. Het proces is zwaar geweest, maar we moeten aandringen op steun voor DAZN en supporters naar de DAZN-abonnementen van 20 euro leiden... Ik bekritiseer Proximus niet, de operator maakt een industriële keuze. Maar wij moeten DAZN ondersteunen."

Onderling akkoord tussen operatoren

Bouchez gaat verder en beschuldigt de operatoren ervan onderling tot een akkoord te komen. "De operatoren komen overeen. Het is een kartel. Het beste bewijs is dat ze samen de rechten van de Premier League hebben gekocht en samen het aanbod van DAZN hebben geweigerd. We moeten hen omzeilen."

Voor Bouchez staat het voortbestaan van het Belgische voetbal op het spel. "Wat ik tegen de supporters zeg, is dat zonder DAZN het Belgische voetbal ernstige problemen zal kennen." Volgens eerdere berichten zou DAZN nu wel positieve onderhandelingen voeren met Proximus. Maar van een deal is voorlopig nog geen sprake.