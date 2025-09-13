Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

Nu Senne Lammens vertrokken is bij Antwerp, is het kijken wie zondag tussen de palen zal staan tegen KAA Gent. Yannick Thoelen deed het uitstekend tegen KV Mechelen en speelde ook tegen Westerlo, maar de Japanner Nozawa bonkt op de deur.

Senne Lammens kreeg afgelopen zomer zijn droomtransfer. De doelman verliet de Jupiler Pro League voor de Premier League. Met Manchester United speelt hij komend weekend tegen de buren van City, al zal Lammens nog niet debuteren in die wedstrijd. Dat gaf zijn coach eerder aan op een persconferentie.

Bij Antwerp is het nu zaak om Lammens snel te doen vergeten. Daarvoor komen twee doelmannen in aanmerking. Yannick Thoelen speelde in de partijen tegen KV Mechelen en Westerlo en deed dat niet onaardig.



Anderzijds is er ook de Japanner Taishi Brandon Nozawa, die nog wacht op zijn debuut. Voorafgaand aan de partij tegen KAA Gent sprak trainer Stef Wils over de doelmannenkwestie bij het stamnummer één.

Thoelen of Nozawa?

“De integratie van Nozawa verloopt positief. Ik heb aangegeven wat ik van hem verwacht en dat pikt hij zeer goed op. Ik heb zowel met hem als met Thoelen gesproken en gezegd hoe ik het zie. De boodschap was duidelijk. We zullen zien wie zondag start”, valt te lezen bij Het Nieuwsblad.

Wils laat nog niet meteen in zijn kaarten kijken voorafgaand aan de partij van zondag. We zullen dus nog even geduld moeten hebben vooraleer we weten voor welke keeper hij kiest. Afspraak zondag om 13u30!