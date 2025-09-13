Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nu Senne Lammens vertrokken is bij Antwerp, is het kijken wie zondag tussen de palen zal staan tegen KAA Gent. Yannick Thoelen deed het uitstekend tegen KV Mechelen en speelde ook tegen Westerlo, maar de Japanner Nozawa bonkt op de deur.

Senne Lammens kreeg afgelopen zomer zijn droomtransfer. De doelman verliet de Jupiler Pro League voor de Premier League. Met Manchester United speelt hij komend weekend tegen de buren van City, al zal Lammens nog niet debuteren in die wedstrijd. Dat gaf zijn coach eerder aan op een persconferentie.

Bij Antwerp is het nu zaak om Lammens snel te doen vergeten. Daarvoor komen twee doelmannen in aanmerking. Yannick Thoelen speelde in de partijen tegen KV Mechelen en Westerlo en deed dat niet onaardig.

Lees ook... Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

Anderzijds is er ook de Japanner Taishi Brandon Nozawa, die nog wacht op zijn debuut. Voorafgaand aan de partij tegen KAA Gent sprak trainer Stef Wils over de doelmannenkwestie bij het stamnummer één.

Thoelen of Nozawa?

“De integratie van Nozawa verloopt positief. Ik heb aangegeven wat ik van hem verwacht en dat pikt hij zeer goed op. Ik heb zowel met hem als met Thoelen gesproken en gezegd hoe ik het zie. De boodschap was duidelijk. We zullen zien wie zondag start”, valt te lezen bij Het Nieuwsblad.

Wils laat nog niet meteen in zijn kaarten kijken voorafgaand aan de partij van zondag. We zullen dus nog even geduld moeten hebben vooraleer we weten voor welke keeper hij kiest. Afspraak zondag om 13u30!

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (14/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KAA Gent
Stef Wils
Yannick Thoelen
Taishi Brandon Nozawa

Meer nieuws

Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

11:20
🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf Reactie

🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf

09:45
5
Yannick Carrasco matchwinnaar voor Saudische werkgever

Yannick Carrasco matchwinnaar voor Saudische werkgever

11:00
Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen"

Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen"

10:30
5
Standard komt met enigszins geruststellende update over Josué Homawoo

Standard komt met enigszins geruststellende update over Josué Homawoo

10:00
LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

08:45
Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

22:00
7
Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

09:30
Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

08:20
Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

09:00
Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

08:40
Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

08:00
2
Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

07:00
Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

07:40
'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

06:30
2
Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

07:20
1
Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière" Reactie

Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière"

23:56
Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

22:53
Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

23:00
4
'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

22:30
Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

21:30
Olivier Renard moet het uitleggen: sportief directeur Anderlecht gaat weldra Fan Council te woord staan

Olivier Renard moet het uitleggen: sportief directeur Anderlecht gaat weldra Fan Council te woord staan

21:00
OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea

OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea

20:00
2
Geen Nilson Angulo tegen Racing Genk, maar ook tweemaal positief nieuws "Zij staan dicht bij een terugkeer"

Geen Nilson Angulo tegen Racing Genk, maar ook tweemaal positief nieuws "Zij staan dicht bij een terugkeer"

20:30
Luis Vazquez titularis? Besnik Hasi denkt ook aan twee andere opties: "Zij kunnen spelen als valse nummer negen"

Luis Vazquez titularis? Besnik Hasi denkt ook aan twee andere opties: "Zij kunnen spelen als valse nummer negen"

19:30
2
Union zal het de komende maanden zonder hem moeten doen: Aanvaller moet onder het mes

Union zal het de komende maanden zonder hem moeten doen: Aanvaller moet onder het mes

19:00
Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

16:30
3
"Ik wil geen tweede keuze zijn": Felice Mazzu over zijn zoektocht naar een nieuwe club

"Ik wil geen tweede keuze zijn": Felice Mazzu over zijn zoektocht naar een nieuwe club

18:00
Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

13:30
1
Fink voorafgaand aan partij tegen Anderlecht: "Oh heeft er geen probleem mee om hier te zijn"

Fink voorafgaand aan partij tegen Anderlecht: "Oh heeft er geen probleem mee om hier te zijn"

17:40
Bondscoach neemt afscheid na historische pandoering in WK-kwalificatie

Bondscoach neemt afscheid na historische pandoering in WK-kwalificatie

18:20
Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

17:10
3
Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

17:00
Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

15:30
9
Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

15:00
37
Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

16:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 20:45 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Bijna ongelooflijk: Anthony Moris heeft héél bizarre clausule in zijn contract, en dat leverde meteen op... YoniVL YoniVL over Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren" Thomasrafc1968 Thomasrafc1968 over OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea Vital Verheyen Vital Verheyen over Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park? Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf Arthur Shelby Arthur Shelby over Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen" mantoch mantoch over Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures tisookeenmening tisookeenmening over Club Brugge-fans verrassen met plotse beslissing rond boycot tisookeenmening tisookeenmening over Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn" GertjeFCB GertjeFCB over '20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved