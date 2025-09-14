Weinig doelpunten en zwakke defensie maar Standard-speler Dierckx blijft positief

Weinig doelpunten en zwakke defensie maar Standard-speler Dierckx blijft positief
Foto: © photonews
Standard laat opnieuw punten liggen. Tegen KV Mechelen gaven de Rouches in het laatste kwartier een overwinning uit handen en moesten ze genoegen nemen met een gelijkspel. Het is intussen al van de openingsspeeldag tegen RAAL geleden dat Standard nog eens de nul hield.

Standard liet opnieuw punten liggen in Sclessin, dit keer tegen KV Mechelen. De wedstrijd zal echter vooral worden herinnerd door het dramatische moment in de openingsseconden: Josué Homawoo moest met een brancard van het veld na een hard contact.

Herpakken na incident

Na het incident met Homawoo moesten de spelers van Vincent Euvrard zich herpakken. Pas rond het uur opende Ilaimaharitra de score via een strafschop, maar een klein kwartier later bracht Kerim Mrabti KV Mechelen weer op gelijke hoogte. In de slotfase dwong Daan Dierckx doelman Nacho Miras tot een knappe redding, en raakte Ayensa nog de lat.

"We moeten deze match altijd winnen. We hebben twee punten verloren, één is niet genoeg. Zeker als je kijkt naar die kans op het einde, met Dennis en mij. Jammer dat die bal er niet in gaat. We moeten blijven werken aan de laatste fase om meer doelpunten te maken. Verdedigend laten we ook te makkelijk iets toe. Dat moeten we analyseren."

Verdediging blijkt zwak punt bij Standard

Waar de verdediging vorig seizoen nog een sterk punt was, slikt Standard dit seizoen veel te makkelijk doelpunten. Net als tegen Dender, vroeg in het seizoen, gaven de Rouches ook in Sclessin een voorsprong uit handen. Ze hielden nog maar één keer de nul: op de eerste speeldag tegen RAAL.

"Het is duidelijk dat we dit seizoen te makkelijk goals slikken. De defensie verandert ook voortdurend: Ibe viel eergisteren nog uit met een blessure, en nu is het Josué. We moeten oplossingen vinden met de spelers die beschikbaar zijn."

"De goal die we tegenkrijgen komt opnieuw na een lage voorzet vanop de rand van het strafschopgebied, en dat is niet de eerste keer dit seizoen. We willen het centrum dichthouden, maar die speler stond daar helemaal alleen."

Weinig doelpunten

Vincent Euvrard had het in zijn eerste persconferenties al over het zoeken naar evenwicht. Maar voorlopig lijkt Standard dat nog niet gevonden te hebben. De ploeg verdedigt minder goed dan vorig seizoen, zonder daarom meer te scoren: slechts zes doelpunten sinds de start van het seizoen... waarvan drie op strafschop. Een opvallend percentage van 50%, al vindt Daan Dierckx dat niet per se negatief.

Daan Dierckx blijft positief

"Dat toont ook dat we in de zestien komen en proberen om gevaarlijke situaties te creëren voor de tegenstander. Ik zie dat niet als iets negatiefs. We forceren kansen, en tot nu toe hebben we 'het geluk' gehad dat de scheidsrechter strafschoppen fluit," besloot de centrale verdediger van Standard.

