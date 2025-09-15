Club Brugge ging dit weekend verrassend onderuit bij La Louvière. Een zeer pijnlijke nederlaag, vonden de analisten. Zeker met AS Monaco dat binnen enkele dagen op bezoek komt in de Champions League.

Onder meer Marc Degryse liet zich eerder al uit over het rotatiesysteem onder de doelmannen bij Club Brugge. Dat systeem is na de 1-0 nederlaag bij La Louvière en de fout van Jackers opnieuw meer onder vuur komen te liggen.

Zeer pijnlijke nederlaag voor Club Brugge

"Veel pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge. Het voordeel van uitgesteld kijken is dat je al eens kan doorspelen", opende Peter Vandenbempt in zijn podcast Vandenbempt. "Het was zeker in de eerste helft onaanvaardbaar wat Club Brugge liet zien."



De man van de radio zag La Louvière het in het kleine, gezellige stadion ook al Union SG moeilijk maken. Met een toffe sfeer en het kunstgras kunnen ze strijden tegen de toppers met lef en een groot hart.

Nieuwe fout van Nordin Jackers van Club Brugge

Daar kon Club Brugge heel moeilijk mee om, zo bleek. En zo heeft Club Brugge alweer acht punten weggegooid, net als vorig jaar na zes speeldagen. "Het was ronduit teleurstellend."

"Dat doelman Jackers voor de tweede match op rij punten kost is ronduit vervelend. Verontrustender dan die fout was zijn lichaamstaal bij het naar binnengaan. Hij leek een beetje aangeslagen, maar het is Club Brugge die de volstrekt overbodige rotatie heeft ingevoerd. Toch maar opletten ..."