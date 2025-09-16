Anderlecht-CEO Borguet schept duidelijkheid over toekomst Stroeykens en Verschaeren

De contracten van Mario Stroeykens en Yari Verschaeren lopen eind dit seizoen af. Beide spelers zouden dus komende zomer transfervrij kunnen vertrekken, maar voorlopig blijven ze gewoon deel uitmaken van de kern van Anderlecht.

CEO Sports Tim Borguet gaf in de HLN Voetbalpodcast een stand van zaken. “Yari en Mario zitten allebei in een andere situatie", aldus Borguet. “Een transfer is vaak het resultaat van het juiste moment en de juiste club. Mario heeft gevochten met blessures. Met hem volgt snel een gesprek. Met Yari plannen we dat ook in.”

Volgens de sportieve baas van paars-wit ligt de bal niet alleen bij de club. “Het is te zien hoe zij naar hun toekomst kijken en of we dat kunnen verenigen met onze visie. Hun contract verlengen? Dat is één van de mogelijkheden.”

Meerwaarde creëren

Intussen is Borguet ook tevreden over het werk dat Anderlecht deze zomer reeds heeft verzet op de transfermarkt. Er werd duidelijk gewerkt met een scenario waarin Europees voetbal onzeker was. “We hadden een planning gemaakt tot er zekerheid was over het al dan niet behalen van Europees voetbal.”

“Uiteraard hadden we ons, mits Europese kwalificatie, graag nog op enkele plaatsen versterkt. Langs de andere kant hebben we een heel aantal jongens gehaald waarop we in de toekomst meerwaarde hopen te creëren", verduidelijkte Borguet.

Daarnaast ziet hij nu al directe versterking. “Spelers als Llansana, Bertaccini en Camara kunnen meteen impact maken. Op dat vlak hebben we een goede stap gezet.”