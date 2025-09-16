CEO Sports Tim Borguet onthult nieuw plan Anderlecht met overbodige spelers zoals Foket, Ashimeru, Flips...

Tim Borguet heeft voor het eerst gereageerd na alles wat er gebeurde bij Anderlecht de laatste weken. In de HLN Voetbalpodcast blikte de CEO Sports ook terug op zijn eerste transferperiode bij paars-wit.

“Het gevoel is onvolmaakt”, klonk het bij Borguet. “We zitten dicht bij de verkooptargets die we wilden behalen, maar we slepen nog een aantal contracten mee die zeer gewichtig zijn voor de club.”

Volgens de CEO Sports had Anderlecht verwacht dat er voor sommige spelers oplossingen gevonden zouden worden. “We hebben er alles aan gedaan om op een constructieve manier uit elkaar te gaan, maar die spelers beslisten anders. Voorlopig slepen we die contracten dus nog mee tot januari.”

Contracten ontbinden

Borguet verwees daarmee naar namen als Thomas Foket, Mats Rits, Majeed Ashimeru en Alexis Flips. Die spelers belandden inmiddels in de B-kern van Anderlecht en nemen nog altijd een flinke hap uit het budget.

De CEO Sports gaf toe dat paars-wit zelfs al dacht aan een drastische ingreep. “We hebben de opties om contracten te ontbinden al bekeken en onderzoeken dat nog steeds. We zullen zien waar we eindigen, maar voorlopig zitten die jongens nog bij ons.”

Met de wintermercato staat Anderlecht dus nog voor enkele stevige dossiers. Borguet blijft hoopvol dat er in januari wél definitieve oplossingen uit de bus komen. Of dat er in de tussentijd een akkoord kan gevonden worden met die spelers.