Manuel Gonzalez
Eric Gerets onthult dat zowel Anderlecht als Club Brugge aan zijn deur stonden: "Onmogelijk"
Foto: © photonews

In het voetbal "moet een trainer een beetje geluk hebben om op het juiste moment bij de juiste club te komen". Eric Gerets had kunnen terugkeren naar Standard, maar het juiste moment liet dat niet toe. Ook Anderlecht en Club Brugge hebben geprobeerd, maar tevergeefs.

Op zijn 71ste levensjaar volgt Éric Gerets het Belgische voetbal nog steeds met grote interesse. De Leeuw van Rekem wordt vaak gezien in de stadions van Standard of RFC Luik, om oude bekenden terug te zien en te genieten van een goede (of niet zo goede) voetbalwedstrijd.

Deze week spraken onze collega's van L'Avenir met de legendarische verdediger van de Rouches om te praten over een van zijn voormalige clubs, PSV Eindhoven, de eerste tegenstander van Union Saint-Gilloise in de Champions League.

De timing was niet goed voor een terugkeer van Eric Gerets naar Standard

Eric Gerets benadrukte de manier van werken van de Brusselse club, waarbij hij aangaf "dat je als trainer geluk moet hebben om op het juiste moment bij de juiste club te komen." Dat was niet het geval voor hem toen Standard aan zijn deur klopte om hem op de bank te zetten.

"Toen Michel Preud'homme technisch directeur was, onder Lucien d'Onofrio, kwam hij mij op mijn boerderij in Limburg opzoeken om mij te vragen te komen. Het was niet het juiste moment voor mij, omdat ik elders een contract had dat ik wilde respecteren. Er was later nog een andere poging die ook niet slaagde."

Een voorstel dat Éric Gerets zeker zou hebben aanvaard als het juiste moment daar was geweest. Dat gold echter niet voor dat van Anderlecht, dat de Rode Duivel 86 keer had benaderd. Gerets wees niet veel clubs af in zijn carrière, maar zag het niet zitten om in de hoofdstad te tekenen na zijn verleden aan de Maas.

Het leek mij niet mogelijk om daarheen te gaan nadat je bij Standard had gespeeld

"Ik kreeg een voorstel van een grote Belgische club waar ik nee tegen zei, omdat het voor mij niet mogelijk leek om daarheen te gaan na bij Standard gespeeld te hebben", zei hij. Later benaderde ook Club Brugge hem, met hetzelfde antwoord: "Nee, met alle respect dat ik heb voor die club."

Vanwege gezondheidsproblemen geeft Éric Gerets geen training meer sinds zijn laatste passage bij Al-Jazira in 2014-2015. Hij is nu de nummer 1 supporter van Standard, die hij wanhopig weer aan de top hoopt te zien. "Ik ben blij om Marc Wilmots weer te zien. Ik hoop dat ze hem de tijd geven", verzekerde hij.

