Vincent Euvrard nu al met de handen in het haar bij Standard: nog eentje over
Foto: © photonews
Standard kampt met een heus verdedigingsprobleem. Coach Vincent Euvrard probeerde er nog een grapje van te maken, maar feit is dat hij nauwelijks nog opties overhoudt in het hart van de defensie. In amper twee dagen verloor hij twee sterkhouders en moet hij puzzelen richting de komende matchen.

Ibe Hautekiet liep een zware kneuzing op na een contact op training en mist minstens het duel tegen Westerlo. Daarbovenop kwam het akelig voorval met Josué Homawoo, die na een commotie en een epilepsieaanval in het ziekenhuis belandde. Hij mocht intussen naar huis, maar zijn afwezigheid is van onbepaalde duur.

Tel daarbij de lange afwezigheid van David Bates, die al elf maanden sukkelt, en er blijft enkel nog Daan Dierckx over als echte centrale verdediger. Karamoko, eigenlijk een middenvelder, en Lawrence, van nature een flankverdediger, moeten noodgedwongen depanneren in het centrum.

Het contrast met vorig seizoen is groot. Toen stond Standard defensief nog stevig met Bates en Sutalo als vaste waarden. Maar Sutalo moest vertrekken om sportieve en financiële redenen, terwijl Ngoy en Noubi de club ook verlieten. Zelfs jongeling Darryl Leunga Leunga werd verkocht, waardoor de spoeling wel héél dun werd.

Extra verdediger had veel kunnen oplossen

Een extra centrale verdediger aantrekken had veel problemen kunnen voorkomen. Tijdens de mercato kwam die vraag wel op tafel, maar Standard slaagde er niet in een deal rond te krijgen. Kandidaten waren er – zoals Abdumajidov – maar een transfer sprong telkens af. Nu moet Euvrard roeien met de riemen die hij heeft.

Tegen Malinwa bewees Karamoko alvast dat hij inzetbaar is achterin, en Euvrard prees ook het onverwachte duo Dierckx-Karamoko. Maar de vraag blijft hoelang dit noodverband kan standhouden. Het duel met Westerlo wordt alvast een eerste serieuze test, in afwachting van broodnodige versterking of rentree van geblesseerden.

