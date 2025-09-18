Jan-Carlo Simic praat over eerste week in Saoedi-Arabië én heeft iets opvallends te zeggen over Olivier Renard

Jan-Carlo Simic heeft zijn eerste week in Saoedi-Arabië achter de rug. De 20-jarige verdediger blikt terug op de onwaarschijnlijke laatste dagen voor zijn transfer. En hij praat zelfs al over zijn toekomst.

Jan-Carlo Simic had zich al opgemaakt om minstens tot de jaarwisseling in Brussel te blijven. SS Lazio was concreet, maar door een transferverbod kon de Italiaanse traditieclub pas tijdens de wintermercato een move maken.

En plots kwam er Saoedische interesse. "Het ging plots héél snel", aldus Simic in Het Nieuwsblad. "Al Ittihad Club wilde me absoluut. RSC Anderlecht heeft ook meegewerkt. Ik zal hen altijd dankbaar zijn."

Het ging plots héél snel. Al Ittihad Club wilde me absoluut

"Ik kwam aan in Brussel als een 19-jarige jonkie en vertrok er als Servisch international", gaat Simic verder. "Ik wil ook Olivier Renard bedanken. Hij krijgt veel kritiek, maar hij levert geweldig werk. Renard bouwt aan een jonge ploeg die prijzen zal pakken."

Simic is alvast tevreden met zijn transfer naar de Saoedische landskampioen. "De trainingsfaciliteiten, het levenscomfort, het eten, de mensen,… Ik wil hier een carrière maken."

Keert Jan-Carlo Simic nog terug naar Europa?

"Ik denk er dus zeker niet aan om ooit terug te keren naar Europa", lacht Simic. "Ik ben in Saoedi-Arabië om te blijven. En natuurlijk ook om prijzen te pakken."