"KAA Gent is top zes-materiaal" - Analist geeft redenen waarom het goed komt met de Buffalo's van Leko

KAA Gent ontvangt vrijdag FCV Dender en doet dat met hernieuwd vertrouwen na de knappe zege op Antwerp. Volgens Wim De Coninck is er een duidelijke kentering zichtbaar bij de Buffalo's.

“Eigenlijk merkte je tegen Union al dat er muziek zit in deze groep. Het enthousiasme bij de spelers én de supporters is helemaal terug", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Volgens De Coninck speelde de mercato daarin een sleutelrol. “Het duurde even voor er versterking kwam, maar met Van der Heyden, Paskotsi en Es-Saoubi hebben ze nu een stevig centraal trio. Bovendien is Skoras een absolute meerwaarde. Wat hij tegen Antwerp liet zien, was gewoon veelbelovend.”

Ivan Leko wil strijders op het veld

Vooral de Poolse flankspeler maakt indruk. “Bij Club Brugge was Skoras op een zijspoor beland, maar bij Gent lijkt hij zich helemaal te herpakken. Hij heeft sportieve revanchegevoelens en dat merk je meteen in zijn spel. Een uitstekende zet van Gent om hem binnen te halen.”

De komst van de nieuwe namen geeft coach Leko ook meer mogelijkheden. “De kern oogt breder en dat vertaalt zich in meer vertrouwen op het veld. Leko vroeg volhardend om versterking en die heeft hij gekregen. Daardoor schat ik AA Gent nu wel degelijk in als kandidaat voor de top zes. Een maand geleden had ik dat niet durven zeggen.”

De Coninck ziet daarbij de hand van de Kroatische coach duidelijker worden. “Leko kijkt niet naar namen, maar kiest voor strijders. Zo krijgt Goore momenteel de voorkeur op Vanzeir. Hij selecteert spelers met wie hij naar de oorlog kan, en die mentaliteit straalt af op de hele groep.”