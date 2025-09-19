DAZN sluit nieuwe deal: Opnieuw wat meer Belgisch voetbal te zien bij VRT

Vanaf komend weekend zal er opnieuw wat meer voetbal te zien zijn op de traditionele mediakanalen. De VRT en rechtenhouder DAZN hebben een akkoord gevonden over het gebruik van wedstrijdbeelden.

Beetje bij beetje lijken er toch akkoorden te vallen. Na de Franstalige openbare omroep RTBF heeft nu ook de VRT een akkoord een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN inzake de voetbalrechten.

Meer bepaald gaat het om het gebruik van wedstrijdbeelden op de website of in de app van Sporza. De beelden zullen telkens vanaf zondagavond zichtbaar zijn. Dat heeft Sporza zelf laten weten.



Lees ook... Ex-middenvelder van Union en Standard heeft nieuwe uitdaging beet

Ook bij DAZN zijn ze uitermate tevreden met de deal: "Als rechtenhouder streeft DAZN ernaar zoveel mogelijk voetbalfans toegang te geven tot de beelden van het Belgische voetbal, via alle mogelijke platformen", aldus Jan Mosselmans, COO van DAZN.

Vandenbempt en Elst keren terug

En de deal gaat niet alleen om het gebruik van wedstrijdbeelden: "Wij zijn ook bijzonder blij om, net als de voorbije vijf seizoenen, te kunnen blijven samenwerken met toppers als Peter Vandenbempt en Tess Elst".

De voorbije weken waren Vandenbempt (als commentator) en Elst (als interviewster/presentatrice) niet meer te zien op de kanalen van DAZN. Door deze deal kunnen beide in de nabije toekomst opnieuw ingezet worden door de rechtenhouder.