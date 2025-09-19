Jan-Carlo Simic met een zeer verrassende uitspraak na zijn vertrek bij RSC Anderlecht

Het was een van de verrassende last-minute vertrekkers in de Jupiler Pro League, Jan-Carlo Simic. De Servische centrale verdediger heeft teruggeblikt op zijn transfer.

Op 20-jarige leeftijd tekenen in Saoedi-Arabië is zeker niet wat Jan-Carlo Simic in gedachten had. De Serviër verliet RSC Anderlecht voor Al-Ittihad aan het einde van de transferperiode tot grote verrassing van allen, wat de Paars-Witten een onverwacht klein fortuin opleverde.

Simic zelf heeft zeker geen spijt van zijn keuze. In een interview met Het Nieuwsblad, het eerste sinds zijn vertrek, sprak hij zich uit over zijn verrassende transfer. "Ik speel samen met spelers die de Wereldbeker, de Champions League, een Gouden Bal hebben gewonnen (Karim Benzema, red.). Het is een all-star team," zegt hij.



"In Europa begrijpt men niet goed hoeveel vooruitgang de Saoedische competitie heeft geboekt. Het is beter dan veel Europese competities, en zeker beter dan de Belgische competitie," vindt Jan-Carlo Simic. "Ik heb een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Al-Ittihad is het beste team van het land, misschien wel van het continent, en zou makkelijk in een van de vijf grote competities kunnen spelen".

Heeft Simic een stap vooruit gezet door Anderlecht te verlaten?

Hoewel hij zeker een lucratieve keuze heeft gemaakt, voelt Simic zich zeer gelukkig, vooral omdat hij aan de zijde van Karim Benzema mag spelen. "Hij is momenteel geblesseerd, maar ik kijk ernaar uit om met hem te trainen. Hij is een van de beste aanvallers in de geschiedenis van het voetbal, het is waanzin, ik kan niet beschrijven hoe gelukkig ik ben."

En volgens hem zal deze overstap naar Al-Ittihad zijn kansen om volgend jaar deel te nemen aan het Wereldkampioenschap niet dwarsbomen. "Ik speel in een team waar vijftien spelers internationaal zijn. Ik denk dat dit zelfs een positieve invloed zal hebben om te hopen op deelname aan het Wereldkampioenschap," aldus de voormalige Anderlecht-speler.