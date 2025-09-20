Afwezigheid Mignolet zwaarste aderlating, maar ook eerdere matchwinnaar is er niet bij voor Club Brugge dit weekend

Club Brugge doet het dit weekend zonder Simon Mignolet en één van de eerdere matchwinnaars in de JPL. Shandre Campbell komt niet in actie voor de eerste ploeg tegen STVV.

Voorzitter Bart Verhaeghe pakte uit met een donderspeech bij de vorige opdracht van Club Brugge in de Jupiler Pro League. Hopelijk voor blauw-zwart loopt het dit weekend niet zo'n vaart. Wellicht niet, want Club heeft in de Champions League weer bewezen tot wat het allemaal in staat is. Het komt er wel op aan om in de JPL genoeg motivatie aan de dag te leggen.

Een belangrijk verschil is al dat Club Brugge zondagavond in het eigen Jan Breydelstadion speelt, in plaats van op het veld van La Louvière. Nicky Hayen heeft inmiddels zijn selectie bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen Sint-Truiden. De trainer van Club Brugge opteert in aanloop naar die affiche voor een voorlopige wedstrijdkern van 21 spelers.

Simon Mignolet maandenlang out

Er zijn slechts enkele namen die we nu niet terugvinden en die er in de Champions League tegen Monaco wel bij waren. De eerste naam is uiteraard Simon Mignolet, die maandenlang out is met een blessure aan zijn adductoren. Dat is meteen het einde van het rotatiesysteem onder de lat: Nordin Jackers krijgt voortaan alle vertrouwen.

Daarnaast zullen twee youngsters die voorbije donderdag op het wedstrijdblad stonden zondag niet in actie komen. Shandre Campbell (20) en Kaye Furo (18) krijgen zeker geen speelminuten tegen de Kanaries. Het is uiteraard een mogelijkheid om hen te laten aantreden met Club NXT, dat zondagnamiddag op bezoek gaat bij Kortrijk.

Campbell niet naar WK voor U20

Shandre Campbell is wel een opvallende afwezige, omdat hij zich eerder dit seizoen ontpopte tot matchwinnaar op het veld van Zulte Waregem. Campbell gaat niet mee met Zuid-Afrika naar het WK voor U20, wat betekent dat hij de komende weken wel beschikbaar blijft voor Nicky Hayen.