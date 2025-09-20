Benito Raman krijgt 'speciale dingen te horen' van KV Mechelen-supporters: coach Vanderbiest reageert met kwinkslag

Benito Raman is ook op zijn 30ste een bijzonder figuur op onze voetbalvelden. Bij KV Mechelen weten ze hem wel te waarderen.

Een week geleden ging Achter de Kazerne de fandag door, een dag na het 1-1-gelijkspel uit bij Standard. Deze dag kon dus in relatief positieve stemming aangevat worden. Raman was als clubtopschutter van vorig seizoen best een druk gesolliciteerde spelers voor supporters die op jacht waren naar handtekeningen en selfies.

De regionale zender RTV kon toch ook even met hem spreken. Raman schrok blijkbaar van enkele zaken die de supporters hem vertelden. "Er zijn wel speciale dingen... Ik ga niet in detail treden, maar je hoort wel speciale dingen soms." Alleen jammer dat de ex-speler van Gent en Anderlecht daar niet verder gedetailleerd op wilde ingaan.

Vanderbiest en Raman kunnen wel op elkaar inspelen

We polsten eens bij trainer Fred Vanderbiest wat Raman hiermee bedoeld kon hebben en of hij dat zelf ook zo ervaarde. "Wat hij bedoelde, moet je aan hem vragen, hè. Ik ben niet getrouwd met Benito, hè", reageert Vanderbiest met een kwinkslag. "Ik zit niet constant naast hem." Wel zijn het twee personen die wel op elkaar kunnen inspelen.

Dat lieten ze eerder dit seizoen al blijken, toen Benito Raman als invaller de enige treffer maakte op het veld van Westerlo. Dat is tot op heden ook nog altijd het enige moment in het seizoen dat Raman de netten kon doen trillen. Dat staat in sterk contrast met zijn vijftien doelpunten van vorig seizoen. Hij moet dus nog echt ontploffen.

Extra impuls voor KV Mechelen

Ook zonder zijn goals is KV Mechelen goed van start gegaan. Die lijn hoopt het door te trekken in de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. In een ideaal scenario heeft de fandag nog voor een extra impuls richting die match gezorgd. "Het is goed verlopen, hé. Er was wel wat volk opgedaagd. Het was plezant", blikt Vanderbiest er tevreden op terug.