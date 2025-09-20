Rik De Mil hekelt kalendermaker: "Waarom zij wel en wij niet?"

Sporting Charleroi hoopt tegen Zulte Waregem een vierde opeenvolgende zege te behalen. Het ontvangt zaterdagavond promovendus Zulte Waregem. Coach Rik De Mil hekelt wel het zware schema voor zijn ploeg.

Na drie zeges op rij kan Charleroi tegen Zulte Waregem voorlopig naar de tweede plaats in de het Jupiler Pro League-klassement springen. Dan moet het thuis wel winnen van Zulte Waregem.

Na de midweekwedstrijd op het veld van Racing Genk blaakt het team van Rik De Mil van zelfvertrouwen. "Het succes heeft ons een enorme mentale boost gegeven", vertelt de coach van Charleroi bij La Dernière Heure.



Lees ook... Zien we Jelle Vossen nog op het veld bij Zulte Waregem? "Dat hadden we beter moeten kaderen"

Ondanks de zeges die Charleroi voorlopig aan elkaar lijkt te rijgen, is De Mil niet bepaald te spreken over het schema van zijn team. Charleroi speelt zaterdag zijn derde wedstrijd in zes dagen en dat is voor De Mil van het goede te veel.

"Wie de kalender heeft opgesteld, heeft een grote fout gemaakt. Die persoon heeft niet goed nagedacht over de gezondheid van mijn spelers. KAA Gent zit deze week in hetzelfde schuitje als wij vorige week. Waarom mochten zij nu op vrijdag spelen terwijl wij vorige week zondag moesten voetballen?", vraagt hij zich af.

KAA Gent speelde inderdaad vrijdagavond al tegen Dender en won met 3-0. Volgende week dinsdag werken zij hun inhaalwedstrijd af tegen Anderlecht. De Brusselaars komen zaterdagavond in actie en ontvangen Antwerp.