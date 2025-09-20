Wouter Vrancken weet hoe hij iets wil rapen tegen Club Brugge: "Maar we zullen top moeten zijn"

Na een uitstekende start in de Jupiler Pro League trekt Sint-Truiden op de achtste speeldag naar Jan Breydel om Club Brugge partij te geven. Wouter Vrancken beseft dat het geen makkelijke opgave zal worden, maar is vol vertrouwen.

Club Brugge en Sint-Truiden kijken elkaar op zondag in de ogen. Het belooft een interessant duel te worden tussen enerzijds een team dat hoge ogen gooide in de Champions League en anderzijds een ploeg waarvan niemand had verwacht dat ze zo goed zouden presteren in de competitie.

Voorafgaand aan die partij is Wouter Vrancken, de coach van Sint-Truiden, vol vertrouwen. "We trekken met vertrouwen naar Brugge. We staan tweede met veertien punten, dat cadeau hebben we onszelf gegeven door goed te presteren in de eerste zeven wedstrijden van het seizoen", wordt Vrancken geciteerd door Het Belang van Limburg.

En dus maakt STVV de verplaatsing met een net iets ander gevoel dan doorgaans het geval is: "Je trekt liever op die manier naar Jan Breydel dan met pakweg vijf punten."

Onder de indruk van Club

Maar Club Brugge imponeerde wel enorm tegen AS Monaco in de Champions League en dat is ook Vrancken niet ontgaan: "Club haalde een héél hoog niveau. Ze hebben enorm veel kwaliteiten en zijn ook in de breedte erg sterk. De kern die Nicky Hayen ter beschikking heeft, is zonder twijfel de beste van België."

Hoe STVV zal proberen punten te halen? "We moeten lef tonen en onbevangen spelen. Maar om zondag punten te pakken, zullen we absoluut top moeten zijn", sluit de coach van de Limburgers af.

Volg Club Brugge - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (21/09).

