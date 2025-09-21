Dender zoals Beerschot vorig jaar nu al een vogel voor de kat? Er is één groot verschil

FCV Dender lijkt na acht speeldagen al een beetje een vogel voor de kat. Na een 0 op 18 zien ze de kloof met een aantal teams boven hen steeds groter worden. Bovendien is scoren ook een zeer moeilijke zaak gebleken tot dusver.

Alle teams behalve Dender hebben ondertussen zeven of meer punten en alle teams op Dender na scoorden zes of meer doelpunten. Daarmee staat Dender met twee goals en twee punten helemaal onderaan.

“We moeten elkaar voorin nog beter vinden", aldus Bruny Nsimba van Dender tegen Het Nieuwsblad. "Onze aanvallers zijn nu pas fit en we hebben nog 22 wedstrijden. We moeten nog niet wanhopen, al zal de wedstrijd tegen La Louvière ook moeilijk worden. We hebben nood aan een bevrijdende zege."

Dender wil de moed nog niet opgeven

La Louvière heeft ondertussen - verrassend genoeg? - al tien punten. Dat zijn er acht meer dan Dender, dat op die manier niet al te veel keuze meer heeft en dringend nog eens punten moet gaan sprokkelen, want dat is al geleden van speeldag 2.

Ook coach Hayk Milkon was duidelijk bij Sporza: "Het is nu mijn rol om de spelers moed in te spreken, duidelijk te maken dat we ons niet verslagen mogen voelen." Vorig seizoen stond Beerschot na acht speeldagen helemaal onderaan met 1 op 24 en daar raakten ze nooit meer weg.

Verschil met Beerschot vorig jaar zit in het competitieformat

Bovendien stonden ook STVV (9/24), Kortrijk (8/24) en Cercle Brugge (7/24) toen al in de laatste vier. En dus weet Dender meteen dat het toch een lang seizoen zal gaan hebben. Al hebben ze ook één voordeel: door de competitiehervorming is er dit seizoen geen rechtstreekse daler uit de Jupiler Pro League.

De laatste speelt de barrages tegen de winnaar van de play-offs uit de Challenger Pro League. En dus kan Dender zich zelfs met 2 op 90 (en zelfs 2 op 108 na de Relegation Play-offs) mathematisch gezien nog redden. En ze moeten maar één enkel team voorbij om opnieuw veilig te zijn.