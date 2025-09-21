Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

Club Brugge haalde het met 2-0 van STVV, met dank aan Brandon Mechele en Nicolo Tresoldi. Een aantal van de invallers bij blauw-zwart maakten dan weer heel wat minder indruk op de supporters en op Nicky Hayen.

Club Brugge maakte niet al te veel indruk tegen STVV, maar kon op ervaring wel naar een knappe 2-0 overwinning cruisen. Daar mocht het andermaal Brandon Mechele onder meer voor danken.

Brandon Mechele met lof overladen ...

Hij scoorde alweer een belangrijk doelpunt voor blauw-zwart in de wedstrijd waarin hij gehuldigd werd voor zijn 500e wedstrijd, die alweer dateerde van de uitwedstrijd op bezoek bij Rangers.



De supporters zijn dan ook blij met de krijger die Mechele is. Ook de andere goalgetter Tresoldi kreeg lof, net als assistgever Tzolis. Een aantal andere spelers moest het dan weer ontgelden.

Invallers krijgen er van langs

Het is niet de eerste keer dat bij Club Brugge opvalt dat het in de breedte misschien toch net iets minder is dan vorige seizoenen tot dusver.

Nilsson en Sandra kregen er van langs en dat Diakhon nog met een paar rare acties kwam het ook zijn gevolgen op zowel het gedrag van Nicky Hayen als van de supporters.

Hoe een kerel die altijd met de voeten op de grond staat, een magische carriere aan het volbrengen is. Diep respect @brandonmechele . 2 keer 500ste match spelen en 2 keer scoren

Dat doet ook niemand je na 😄 #clustv #clustvv https://t.co/Cavjpf2BZV — Frederiek VDB (@FrederiekVDB) September 21, 2025

Nilsson komt, Match zit erop 🥲#CLUSTV — Kaasman 🧀 (@VdMika) September 21, 2025

Wat ziet Hayen in Nilsson en Sandra dat die ons iets zouden kunnen bijbrengen ?



Trouwens ook een dramatische invalbeurt van Diakhon. #CLUSTV #clustvv #Clubbrugge — Victor DL (@vic_D1891) September 21, 2025