Rode Duivel toont emotie en laat zien dat hij klaar is om hele moeilijke periode achter zich te laten
Zelfs als je bij de Rode Duivels speelt, is het mogelijk om door een moeilijke periode te gaan. Dat is ook exact wat Nicolas Raskin meemaakte.

Bij zijn terugkeer in de basis bij Glasgow Rangers heeft Nicolas Raskin nog eens laten zien wat hij kan. Na de afgelopen weken aan de kant te hebben gestaan vanwege gedragsredenen, heeft de Belgische middenvelder zijn plek in de selectie teruggevonden. Zijn trainer Russell Martin had beloofd hem een nieuwe kans te geven. Zo gezegd, zo gedaan.

Die kans kwam er in de League Cup tegen Hibernian. De Rode Duivel verscheen in de basis en antwoordde op de best mogelijke manier. Op een goed genomen hoekschop opende hij de score en liet hij het stadion juichen. De supporters waren blij om één van hun favoriete spelers terug aan het werk te zien. Dit is zijn eerste doelpunt van het seizoen bij de club.

Raskin speelde bij Duivels zonder in kern te zitten bij zijn club

Ondanks de kritiek uit de afgelopen weken heeft Raskin op het veld bewezen dat hij belangrijk is voor zijn team.Twee weken eerder had Raskin zich al laten zien met België tegen Kazachstan in het Lotto Park. Ook daar  werd hij toegejuicht door het publiek. Vervolgens drongen de fans van de Rangers aan op de terugkeer van Raskin in de kern. 

Na een periode waarin hij in onmin leefde met zijn coach bij Glasgow, heeft Raskin heeft de les begrepen. Zijn basisplaats zal hij op het veld moeten verdienen. Zijn coach heeft hem terug het vertrouwen geschonken en dat heeft zich uitbetaald, met een 2-0 overwinning. Rangers plaatst zich zo voor de halve finales van de League Cup.

Raskin spreekt over de emoties bij hem en zijn trainer

"Het is leuk om eindelijk terug te zijn", lachte Raskin na de match. Er was dus wel enige emotie te zien op zijn gelaatsuitdrukking: een teken dat hij het zwaar heeft gehad. In het voetbal komen er nu eenmaal ook emoties bij kijken. Wat in het verleden gebeurd is, ligt in het verleden. We moeten nu vooruit kijken." 

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 18:30 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

