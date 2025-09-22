Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City

Op dit moment is hij in topvorm voor Manchester City. En nu heeft Jérémy Doku zojuist nieuws aangekondigd op zijn sociale media. De Rode Duivel heeft namelijk een nieuw contract getekend met Nike.

Deze nieuwe verbintenis loopt door tot 2031, dus voor nog eens zes extra jaren. De groep bij de Swoosh heeft besloten om het volste vertrouwen te hebben in de jonge Belgische vleugelspeler.

Veel vertrouwen in Jérémy Doku bij Manchester City

De details van het contract van Jérémy Doku en vooral het bedrag zijn onbekend. Geruchten spraken van een bedrag van 200.000 euro per jaar tijdens het vorige contract.



Met dit geldbedrag is de Rode Duivel dus ver verwijderd van de exuberante bedragen die bijvoorbeeld Kylian Mbappé en andere wereldsterren zouden ontvangen. Het bedrag moet echter zeker aanzienlijk zijn gestegen.

Contractverlenging tot minstens 2031

Om het nieuws aan te kondigen, deelde de Belgische speler eenvoudigweg een Instagram-verhaal. Daarin kunnen we hem zien terwijl hij zijn contract ondertekent met een cameraman op de achtergrond. Hij vermeldde Nike Football en schreef "2031", waardoor er geen twijfel bestaat over een contractverlenging.

De volgende wedstrijd van Manchester City staat gepland voor deze woensdag. De Sky Blues zullen Huddersfield ontmoeten in de derde ronde van de League Cup.