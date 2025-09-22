Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City

Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City
Foto: jeremydoku

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op dit moment is hij in topvorm voor Manchester City. En nu heeft Jérémy Doku zojuist nieuws aangekondigd op zijn sociale media. De Rode Duivel heeft namelijk een nieuw contract getekend met Nike.

Deze nieuwe verbintenis loopt door tot 2031, dus voor nog eens zes extra jaren. De groep bij de Swoosh heeft besloten om het volste vertrouwen te hebben in de jonge Belgische vleugelspeler.

Veel vertrouwen in Jérémy Doku bij Manchester City

De details van het contract van Jérémy Doku en vooral het bedrag zijn onbekend. Geruchten spraken van een bedrag van 200.000 euro per jaar tijdens het vorige contract.

Lees ook... Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde

Met dit geldbedrag is de Rode Duivel dus ver verwijderd van de exuberante bedragen die bijvoorbeeld Kylian Mbappé en andere wereldsterren zouden ontvangen. Het bedrag moet echter zeker aanzienlijk zijn gestegen.

Contractverlenging tot minstens 2031

Om het nieuws aan te kondigen, deelde de Belgische speler eenvoudigweg een Instagram-verhaal. Daarin kunnen we hem zien terwijl hij zijn contract ondertekent met een cameraman op de achtergrond. Hij vermeldde Nike Football en schreef "2031", waardoor er geen twijfel bestaat over een contractverlenging.

De volgende wedstrijd van Manchester City staat gepland voor deze woensdag. De Sky Blues zullen Huddersfield ontmoeten in de derde ronde van de League Cup.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Arsenal
Manchester City
Jérémy Doku

Meer nieuws

Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje

Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje

23:00
Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

22:30
Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

21:40
Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

21:20
Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde

Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde

07:40
1
Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

21:00
5
Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend

Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend

20:40
André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

20:20
Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

20:00
4
Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

19:40
Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht Analyse

Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht

19:20
3
Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa Opinie

Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa

18:50
Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

19:00
2
Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

18:40
Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

18:20
13
🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

18:00
Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

17:40
10
Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

16:30
5
Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

17:20
1
DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

17:00
7
Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

16:45
Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

14:30
5
Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

16:15
Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

16:00
2
Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

15:30
"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

15:15
3
Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

15:13
Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

13:30
1
Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

14:00
Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

13:15
Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

13:00
8
Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

12:40
6
Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

12:20
Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

12:00
Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

11:40
Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

11:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 5
Liverpool FC Liverpool FC 2-1 Everton Everton
Burnley Burnley 1-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Brighton Brighton 2-2 Tottenham Tottenham
Wolverhampton Wolverhampton 1-3 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 1-2 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 2-1 Chelsea Chelsea
Fulham Fulham 3-1 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 1-1 Aston Villa Aston Villa
Bournemouth Bournemouth 0-0 Newcastle United Newcastle United
Arsenal Arsenal 1-1 Manchester City Manchester City

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen" Venom#13 Venom#13 over Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk" Pieterman Pieterman over Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht -URKO -URKO over Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen" Don Doumbia Don Doumbia over Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern" Don Doumbia Don Doumbia over Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda Venom#13 Venom#13 over Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht Sv1978 Sv1978 over Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job Venom#13 Venom#13 over Napoli - Pisa: 3-2 Venom#13 Venom#13 over David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved