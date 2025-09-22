Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

Anderlecht staat opnieuw onder vuur over de doorstroming van eigen jeugdspelers. Critici wijzen erop dat de club de laatste jaren vooral jonge buitenlanders aantrekt, waardoor talenten uit Neerpede minder aan bod komen.

Silvio Proto, verantwoordelijk voor de opleiding van de doelmannen bij Anderlecht, relativeert die kritiek. Volgens hem is het beeld in de media vertekend: “Het is makkelijk om te zeggen dat de jeugd geen kansen krijgt, maar dat klopt niet. Er zijn voldoende jongens die wél blijven en spelen. Dat is een bewuste keuze van de club", zegt hij in de podcast Dans Le Vestiaire.

De discussie ontstond opnieuw nadat analyses aantoonden dat veel jonge Anderlecht-spelers elders hun doorbraak maken. Namen zoals Lucas Stassin en Anouar Ait El Hadj werden aangehaald als voorbeelden van talenten die volgens critici te weinig vertrouwen kregen.

Niet alle jeugd is al klaar voor de A-ploeg

Proto benadrukt dat een basisplaats niet automatisch betekent dat een speler klaar is voor het eerste elftal. “Sommige jongeren willen onmiddellijk een vaste plaats in de selectie, maar dat kan Anderlecht op dit moment niet bieden. Het is belangrijk om ze tijd en begeleiding te geven om zich stap voor stap te ontwikkelen.”

Ook de recente wedstrijden tonen dat er nog steeds jeugdspelers betrokken zijn. Sardella, Kana, Stroeykens en De Cat stonden zondag in de basis, al waren hun debuten grotendeels al onder Vincent Kompany. Proto wijst erop dat het juist een strategische beslissing is om sommige talenten geleidelijk te laten doorstromen.

“De pers ziet vaak alleen de spelers die vertrokken zijn en concludeert dat Anderlecht faalt", besluit Proto. “Maar het gaat om keuzes die op lange termijn het beste zijn voor de ontwikkeling van de jongeren en voor het team als geheel.”