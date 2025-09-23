Crisis in Genk? "Als het niet goed gaat, dan moet je een plan B hebben"

Dat het crisis is in Genk? Dat heeft stilaan iedereen door. En dus is de vraag wat er de komende week gaat gebeuren, ook met coach Thorsten Fink. Met Rangers, STVV en Ferencvaros komt er een zeer pittig drieluik aan.

Tegen Union SG speelde KRC Genk zeker geen slechte wedstrijd. Het maakte het de Brusselaars knap lastig, maar in extremis liep het wel in het mes en verloor het zo andermaal.

Is het crisis in Genk?

Met 8 op 24 en dus al vier verliespartijen in acht wedstrijden is het crisis in de CEGEKA-arena. Hoelang kan Thorsten Fink dat nog volhouden? De band tussen hem en De Condé zou nog altijd goed zijn en dus wil men bij Genk geen paniekvoetbal spelen.



Maar een nieuwe dreun deze week zou een ontslag wel dichterbij kunnen brengen, temeer er hier en daar al stemmen opgaan dat Fink zijn kleedkamer minder onder controle zou hebben dan nog verwacht wordt op dit moment.

Nadenken over de sterktes van de tegenstander?

"Bij Genk heb je een gevoel dat ze echt wel een probleem hebben", aldus Filip Joos in 90 Minutes. "Twee problemen", pikte Wesley Sonck meteen in. "Elke fout die je maakt achterin is een goal tegen van tegenwoordig."

"Ik heb het vooral over foute keuzes die ze maken. Matte Smets denkt bij het doelpunt van Promise David in duel te moeten gaan. In het moderne voetbal man tegen man ..." Volgens Steven Defour wordt er te lang aan dat systeem vastgehouden: "Het is mooi in theorie om hoog druk te blijven zetten, maar ze denken te weinig na over de sterke van de tegenstander. Als het niet goed gaat, moet je een plan B hebben."