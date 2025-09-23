Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink

KRC Genk staat na acht speeldagen teleurstellend 14e met acht punten. Volgens Jacky Mathijssen moet coach Thorsten Fink terug naar de basis om het tij te keren.

KRC Genk heeft zijn seizoensstart volledig gemist: de Smurfen pakten acht punten op acht speeldagen. Daardoor staan ze pas op de 14e plaats, wat niemand had verwacht voor het seizoen begon, zeker aangezien de kern redelijk goed is samengebleven.

Coach Thorsten Fink komt zo toch wat onder druk te staan, al hoeft hij nog niet te vrezen voor zijn job. "Fink wordt nu voor het eerst geconfronteerd met een nieuwe realiteit", stelt Jacky Mathijssen vast bij Het Belang van Limburg.

Hoe gaat Fink om met een situatie als deze?

"Sinds hij twee jaar geleden naar België is gekomen, heeft hij hier vooral veel lof gekregen. Terecht, want zowel bij STVV als bij Genk heeft hij prachtig werk geleverd. Nu leert hij de keerzijde van de medaille kennen. Dat zal vreemd aanvoelen, maar ik denk dat er binnen de club wel genoeg voetbalverstand aanwezig is om geen domme dingen te doen."

"Wel denk ik dat Fink er goed aan zou doen om nu even terug te keren naar de basis", gaat Mathijssen verder. Na de nederlaag sprak hij meteen over Rangers, om met een goed gevoel naar STVV te kunnen trekken. Iets waar hij mee moet oppassen volgens Mathijssen.

"Dat begint een beetje op uitstelgedrag te lijken. Dan moet Genk stilaan opletten dat er van dat uitstel geen afstel komt", besluit hij.