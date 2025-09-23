Kans op de titel nu al weg voor Genk? Vanhaezebrouck legt vinger op de wonde

KRC Genk is met 8 op 24 niet goed aan het seizoen begonnen. Daarmee staan ze momenteel slechts veertiende in de stand. Volgens Hein Vanhaezebrouck wordt het zo nu al moeilijk om nog mee te spelen voor de hoofdprijzen.

KRC Genk speelt goed voetbal volgens Vanhaezebrouck, maar de punten volgen niet. Een gevolg van een gebrek aan realisme? Dat lijkt het probleem te zijn.

Te romantisch voetbal?

"Genk blijft heerlijk om naar te kijken. Alleen neigt het soms te veel naar romantisch voetbal. Andere ploegen parkeren al een dubbeldekker, Genk is de andere kant van het spectrum", aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse voor Het Nieuwsblad.

"Genk mist soms het realisme dat Union en Club Brugge wel hebben. Ik zou iets meer zekerheid inbouwen, zodat je niet elke keer gepakt wordt."

Titeldroom KRC Genk nu al weg?

Onder meer de centrale verdedigers hebben het moeilijk met het spelen man tegen man, zoals ook Steven Defour en co al aanhaalden. En ondertussen blijven de Limburgers maar met de punten morsen, zo ook tegen Union SG.

Volgens Vanhaezebrouck is het dan ook nu al een verloren zaak voor dit seizoen, als Genk de titel nog zou ambiëren: "De kloof met Union bedraagt twaalf punten. Rijd het maar dicht, hè. Ik zie Genk wel meestrijden voor de derde of vierde plaats, maar voor de hoofdprijzen? Dat wordt moeilijk."