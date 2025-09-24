Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

Dender kent een ontzettend moeilijk seizoensbegin en bengelt helemaal onderaan het klassement. Het einde van de maand augustus heeft het team bijzonder hard getroffen.

Op de eerste twee speeldagen wist het nog telkens een punt te sprokkelen. Maar sindsdien heeft Dender zes opeenvolgende nederlagen geleden en bevindt het zich op de laatste plaats in de rangschikking, al vijf punten achter op OH Leuven.

Een jaar geleden verrasten de promovendi iedereen door slechts drie nederlagen te lijden in de eerste elf wedstrijden. De vroege voorbereiding en het verrassingseffect werkten destijds goed. Maar dit seizoen was een verandering in sfeer merkbaar.

De overstap naar een 18-team Eerste Klasse A, de kans van Dender?

Tijdens de voorbereidingswedstrijden bleef Vincent Euvrard de alarmbel luiden. Om stand te houden in de Jupiler Pro League moest zijn team versterkt worden. De coach heeft uiteindelijk slechts vijf speeldagen op de bank gezeten voordat hij naar Standard vertrok. Een zware slag voor de hele club.

Maar voor de groep, waar nieuwe coach Hayk Milkon nu probeert een nieuwe wind te laten waaien, is het vertrek van Aurélien Scheidler waarschijnlijk nog pijnlijker. Ook al wist de clubleiding dat zijn vertrek onvermijdelijk was, zijn transfer naar Charleroi laat Dender achter zonder veel aanvalskracht.

Met twee doelpunten en een assist in zijn laatste drie wedstrijden is Scheidler enorm op dreef. Ook tegen Zulte Waregem was hij een gesel in het eerste kwartier. Maar zelfs met een mannetje minder bleef hij van goudwaarde voor zijn team. Zo won hij heel wat duels op lange ballen om het blok naar voren te brengen wanneer de Zebra's in numerieke minderheid waren. Ondanks de nederlaag toonde de spits opnieuw zijn kwaliteiten.

Aurélien Scheidler is zo'n speler die zowel een dominante ploeg als een team dat terugzakt van dienst kan zijn. Zijn prestaties van vorig seizoen hebben hem al tot een referentie-aanvaller in de Pro League gemaakt. En zijn cijfers van het begin van dit seizoen zijn in dezelfde trant: in zijn vier wedstrijden met Dender is de 27-jarige aanvaller de vierde speler in onze competitie qua gewonnen luchtduels per wedstrijd. Op basis van zijn prestaties bij Charleroi staat hij zelfs op de tweede plaats, achter Anosike Ementa van Zulte Waregem.

Hoewel zijn voorganger Nikola Stulic misschien iets vlotter wist te scoren, verloopt de opvolging van de Serviër voorlopig gladjes. Aan de kant van Dender daarentegen is het een ander verhaal. Het team heeft slechts twee doelpunten gescoord in acht wedstrijden en is dringend op zoek naar offensieve aanwezigheid. Het gat dat Scheidler achterliet, is enorm.

Dit seizoen heeft Dender alleen Moïse Sahi Dion aangetrokken. Maar de Ivoriaan (die vorig seizoen drie doelpunten maakte in Ligue 1 met Strasbourg) heeft zich nog niet weten te manifesteren: hij is sinds eind augustus geblesseerd.

Vorig seizoen scoorde Bruny Nsimba evenveel als Scheidler (negen doelpunten), maar dit seizoen wist hij nog niet te scoren. Tegen Gent kreeg Jordan Kadiri zijn eerste basisplaats van het seizoen. Maar ook hij heeft niet de kwaliteiten die Scheidler wel heeft. Meer dan ooit moet Dender zich offensief heruitvinden.