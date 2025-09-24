Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender

Nu al een schot in de roos: Waarom Charleroi voor een kater zorgt bij Dender
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dender kent een ontzettend moeilijk seizoensbegin en bengelt helemaal onderaan het klassement. Het einde van de maand augustus heeft het team bijzonder hard getroffen.

Op de eerste twee speeldagen wist het nog telkens een punt te sprokkelen. Maar sindsdien heeft Dender zes opeenvolgende nederlagen geleden en bevindt het zich op de laatste plaats in de rangschikking, al vijf punten achter op OH Leuven.

Een jaar geleden verrasten de promovendi iedereen door slechts drie nederlagen te lijden in de eerste elf wedstrijden. De vroege voorbereiding en het verrassingseffect werkten destijds goed. Maar dit seizoen was een verandering in sfeer merkbaar.

De overstap naar een 18-team Eerste Klasse A, de kans van Dender?

Tijdens de voorbereidingswedstrijden bleef Vincent Euvrard de alarmbel luiden. Om stand te houden in de Jupiler Pro League moest zijn team versterkt worden. De coach heeft uiteindelijk slechts vijf speeldagen op de bank gezeten voordat hij naar Standard vertrok. Een zware slag voor de hele club.

Maar voor de groep, waar nieuwe coach Hayk Milkon nu probeert een nieuwe wind te laten waaien, is het vertrek van Aurélien Scheidler waarschijnlijk nog pijnlijker. Ook al wist de clubleiding dat zijn vertrek onvermijdelijk was, zijn transfer naar Charleroi laat Dender achter zonder veel aanvalskracht.

Met twee doelpunten en een assist in zijn laatste drie wedstrijden is Scheidler enorm op dreef. Ook tegen Zulte Waregem was hij een gesel in het eerste kwartier. Maar zelfs met een mannetje minder bleef hij van goudwaarde voor zijn team. Zo won hij heel wat duels op lange ballen om het blok naar voren te brengen wanneer de Zebra's in numerieke minderheid waren. Ondanks de nederlaag toonde de spits opnieuw zijn kwaliteiten.

Aurélien Scheidler is zo'n speler die zowel een dominante ploeg als een team dat terugzakt van dienst kan zijn. Zijn prestaties van vorig seizoen hebben hem al tot een referentie-aanvaller in de Pro League gemaakt. En zijn cijfers van het begin van dit seizoen zijn in dezelfde trant: in zijn vier wedstrijden met Dender is de 27-jarige aanvaller de vierde speler in onze competitie qua gewonnen luchtduels per wedstrijd. Op basis van zijn prestaties bij Charleroi staat hij zelfs op de tweede plaats, achter Anosike Ementa van Zulte Waregem.

Hoewel zijn voorganger Nikola Stulic misschien iets vlotter wist te scoren, verloopt de opvolging van de Serviër voorlopig gladjes. Aan de kant van Dender daarentegen is het een ander verhaal. Het team heeft slechts twee doelpunten gescoord in acht wedstrijden en is dringend op zoek naar offensieve aanwezigheid. Het gat dat Scheidler achterliet, is enorm.

Dit seizoen heeft Dender alleen Moïse Sahi Dion aangetrokken. Maar de Ivoriaan (die vorig seizoen drie doelpunten maakte in Ligue 1 met Strasbourg) heeft zich nog niet weten te manifesteren: hij is sinds eind augustus geblesseerd.

Vorig seizoen scoorde Bruny Nsimba evenveel als Scheidler (negen doelpunten), maar dit seizoen wist hij nog niet te scoren. Tegen Gent kreeg Jordan Kadiri zijn eerste basisplaats van het seizoen. Maar ook hij heeft niet de kwaliteiten die Scheidler wel heeft. Meer dan ooit moet Dender zich offensief heruitvinden.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Standard

Meer nieuws

Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

15:00
Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem"

15:30
3
Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

Colin Coosemans springt in de bres voor bekritiseerde ploegmaat: "Hij verdient meer krediet"

14:00
Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij

14:40
1
🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

🎥 Dodi Lukebakio toont zich meteen tijdens debuut voor het Benfica van José Mourinho

14:20
Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

11:40
3
FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

13:30
4
🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

13:00
Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

Club Brugge oogst lof: "Dit had niemand meer verwacht van een Belgische club"

12:00
Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

Moet Thorsten Fink vrezen voor zijn job? "Er moet stilaan een kentering komen"

12:40
1
Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

12:20
Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

08:41
Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

11:00
1
Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

11:20
Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem" Reactie

Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem"

10:15
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

10:31
LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

09:45
Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

10:31
1
Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

10:00
1
Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

09:01
4
Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" Reactie

Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!"

08:10
19
Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

09:30
Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

07:20
3
Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

08:00
4
Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

07:40
1
Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

08:22
3
Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

07:00
1
Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van" Reactie

Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van"

06:00
1
Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

06:30
1
Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien" Reactie

Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien"

23:15
6
KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Reactie

KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..."

05:30
1
Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

22:23
Wesley Sonck geeft de reden waarom zélfs Dender zich geen zorgen moet maken

Wesley Sonck geeft de reden waarom zélfs Dender zich geen zorgen moet maken

18:30
Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk Analyse

Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk

22:30
2
Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

23:00
Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

22:00
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over Anderlecht-verdediger overtuigt andermaal niet: "Hasi irriteerde zich aan hem" Suske 1988 Suske 1988 over Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot Suske 1988 Suske 1988 over Spitsenprobleem opgelost? Beerschot dankt nieuwe aanvaller voor vierde zege op rij André Coenen André Coenen over Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard? FCB vo altijd FCB vo altijd over Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Opvallend avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij bekende club Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - KAA Gent: 1-0 SmurF SmurF over Peter Schmeichel steekt Senne Lammens onder de grond: "Manchester United heeft de verkeerde doelman aangetrokken" Deinge Deinge over FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved