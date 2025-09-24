Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen

Selim Amallah is niet de enige: deze voormalige spelers uit de Pro League zijn nog steeds gratis op te halen

De transfermarkt is al drie weken gesloten in België. Toch zijn er nog verschillende spelers die geen club hebben. Een overzicht van enkele profielen die momenteel zonder contract zijn.

Onze clubs hebben hun aankopen sinds 8 september afgerond, maar kunnen nog steeds kijken naar vrije spelers. Deze spelers kunnen een interessante optie zijn nu de transferperiode voorbij is. Zo werd Selim Amallah deze week voorgesteld bij Anderlecht.

Naast de (haast) onbetaalbare vrije spelers zoals Sergio Reguilón, Renan Lodi, Hakim Ziyech, en anderen, zijn er verschillende spelers die in de Pro League hebben gespeeld en nog steeds op zoek zijn naar een nieuwe club.

Lees ook... Een meerwaarde voor Anderlecht? Wat is er geworden van Selim Amallah na zijn vertrek bij Standard?

De duurste vrije speler heeft al ervaring op Belgische velden. Takehiro Tomiyasu, na vier jaar bij Arsenal, wacht nog steeds op een nieuwe club. Hoewel hij nog geen club heeft, wil dit natuurlijk niet zeggen dat er geen interesse in hem is. Vermoedelijk zal ook hij te duur zijn voor de clubs uit de Jupiler Pro League.

Een ander interessant profiel is Emmanuel Dennis. De gewezen spits van Club Brugge heeft enkele moeilijke seizoenen in Engeland achter de rug en is recent vrijgegeven door Nottingham Forest.

Bilal Brahimi en Jairo Riedewald speelden vorig seiozen nog in de Belgische hoogste klasse. Brahimi staat op het punt om bij Santos te tekenen, terwijl Riedewald iemand is met Premier League-ervaring bij Crystal Palace.

Denis Odoi was een paar maanden geleden nog actief bij Antwerp. Hij traint momenteel bij Kortrijk maar heeft daar voorlopig nog geen contract getekend. Wie geïnteresseerd is, kan dus beter maar snel handelen.

Ex-Rode Duivel en voormalige Anderlecht-spits

Jason Denayer heeft veel ervaring, maar is al bijna acht maanden clubloos. Obbi Oulare heeft ook nog geen nieuwe club gevonden sinds zijn tijd bij Lierse.

Kemar Roofe en Alejandro Pozuelo zijn beide vrij, maar hebben moeilijke seizoenen achter de rug. Roofe, ooit spits bij Anderlecht, speelde de voorbije maanden bij Derby County en Pozuelo, ooit schitterend bij Genk, speelde vorig seizoen in Saoedi-Arabië.

In België zijn spelers zoals Senna Miangue, Jérôme Deom, Dino Arslanagic en Jordan Lukaku nog steeds op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wie pikt hen op?

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
