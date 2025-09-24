Standard komt met positief nieuws over onfortuinlijke Homawoo

Standard heeft in de aanloop naar de partij tegen Club Brugge van komend weekend positief nieuws naar buiten gebracht over Josué Homawoo. De verdediger heeft deze week de groepstraining bij de Luikse club hervat.

Het was een schrikwekkend moment. Al in de eerste minuut van het duel tussen Standard en KV Mechelen, raakte Josué Homawoo zwaar geblesseerd. De nieuwe aanwinst van Standard werd minutenlang verzorgd en moest het veld verlaten op een brancard, waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Uiteindelijk viel de schade beter mee dan gevreesd. "De Togolese verdediger heeft eind vorige week en begin deze week aanvullende neurologische onderzoeken ondergaan die zeer geruststellend zijn," verduidelijkt Standard.

"Homawoo maakt het goed en heeft afgelopen dinsdag al kunnen hervatten met trainen. Onze club en de speler bedanken de supporters voor hun massale steun en opbeurende berichten aan het adres van Josué."

Op de beelden die Standard deelde op zijn clubkanalen, zien we een glimlachende Homawoo. Zijn terugkeer komt elke dag een beetje dichterbij. De botsing met Bilal Bafdili is ondertussen bijna twee weken geleden.

De volgende uitdaging voor de Rouches zal aanstaande zaterdag om 18.15 uur zijn. En het zal verre van gemakkelijk zijn aangezien ze Club Brugge ontvangen. Na de overwinning tegen Westerlo zou het uiteraard welkom zijn om een tweede opeenvolgende overwinning te behalen.