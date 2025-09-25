Charleroi organiseert zeer mooie actie voor wedstrijd tegen KV Mechelen

Sporting Charleroi organiseert in samenwerking met zijn supportersclubs en de Fan Coaching een solidariteitsactie. Deze zal plaatsvinden tijdens de wedstrijd tussen de Zebra's en KV Mechelen aanstaande zondag.

Waar gaat het eigenlijk over? "Er zal een grote kledinginzameling worden georganiseerd rondom het stadion. Alle ingezamelde donaties zullen vervolgens worden overhandigd aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), om mensen in moeilijkheden te helpen", legt de club uit in een verklaring.

Het Fan Coaching-team en de 12de man coördineren deze actie de hele week. "Om de deelname van supporters te vergemakkelijken, worden er op zondag 28 september twee inzamelpunten rond het stadion opgezet."

Charleroi pakt uit met mooie actie

"Een zal voor de administratieve kantoren van de club staan en de andere in de rue Neuville, bij ingang T4", aldus de club.

De club uit Charleroi roept zijn supporters op "om zich te mobiliseren en hun grote solidariteit te tonen." Maar de vraag rijst: welke producten zullen worden ingezameld?

Dit is de lijst van wat in goede staat kan worden ingezameld: mutsen, handschoenen, sjaals, slaapzakken, dekens, warme dameskleding (kleine maten S en M) en warme herenkleding (alle maten).