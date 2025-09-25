Goed nieuws voor Anderlecht-Standard: burgemeester beslist over Luikse fans

Goed nieuws voor de Clasico: vanaf dit seizoen zijn er opnieuw uitfans toegelaten bij Anderlecht-Standard. Voor de clash van 5 oktober mogen zo'n 680 Standard-supporters afzakken naar Brussel

We zijn ondertussen al acht speeldagen ver in het nieuwe voetbalseizoen en de eerste Clasico komt er ook weer aan. En daar is, zoals verwacht, goed nieuws rond.

Want vanaf dit seizoen zullen er weer bezoekende fans welkom zijn bij Clasico's in België. Dat gebeurde al niet meer sinds eind 2023.

Opnieuw uitfans tijdens de Clasico, maar wel minder

Meermaals liep het uit de hand voor, tijdens of na confrontaties tussen Anderlecht en Standard. Daarop besloten beide clubs om geen bezoekende fans meer toe te laten, minstens tot het einde van vorig seizoen.

Zoals verwacht zullen op 5 oktober, tijdens Anderlecht-Standard, de Luikse fans gewoon weer welkom zijn. Toch kan niet iedereen aanwezig zijn.

Volgens Het Laatste Nieuws hebben de lokale autoriteiten besloten om ongeveer 680 Standard-fans toe te laten. Zo is er alsnog sprake van een beperking.